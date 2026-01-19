Le président bulgare Roumen Radev a annoncé lundi sa démission, à l'approche des élections législatives anticipées prévues au printemps. C'est un nouveau rebondissement dans la crise politique qui déstabilise le pays depuis cinq ans.

Le président bulgare Roumen Radev a annoncé lundi sa démission (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Demain, je présenterai ma démission de mes fonctions de président de la République de Bulgarie», a déclaré M. Radev, 62 ans, dans une allocution officielle.