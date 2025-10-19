Le président chypriote turc sortant Ersin Tatar, soutenu par le président turc Recep Tayyip Erdogan, a été largement battu à la présidentielle organisée dimanche à Chypre-Nord, a annoncé le président du Haut conseil électoral chypriote turc.

Turkish Cypriot candidate and leader Ersin Tatar talks to the media after casting his ballot at a polling station during the Turkish Cypriots election for a new leader in the Turkish occupied area in the north part of the divided capital Nicosia, Cyprus, Sunday, Oct. 19, 2025. (AP Photo/Petros Karadjias) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le candidat de l'opposition Tufan Erhürman a remporté la présidentielle de la République turque de Chypre-Nord (RTCN), reconnue seulement par la Turquie, avec 62,76% des voix contre 35,81% pour le président sortant Ersin Tatar, a-t-il indiqué.

«Il n'y a pas de perdant dans cette élection. Nous, le peuple chypriote turc, avons gagné ensemble», a affirmé Tufan Erhürman, président du Parti turc républicain (CTP, social-démocrate). «J'exercerai mes responsabilités, notamment en matière de politique étrangère, en concertation avec la République de Turquie. Que personne ne s'inquiète», a-t-il ajouté, en référence aux inquiétudes d'Ankara de voir un candidat opposé à ses politiques gagner à Chypre-Nord.

Ancien Premier ministre

Le gouvernement turc de Recep Tayyip Erdogan soutenait le président sortant Ersin Tatar qui défend, comme Ankara, une solution à deux Etats à Chypre. Avocat de profession, né à Nicosie et formé à l'université d'Ankara, Tufan Erhürman, 55 ans, souhaite de son côté de relancer les négociations en vue d'une réunification de Chypre sous un Etat fédéral.

M. Erhürman s'est impliqué dans les négociations en vue de résoudre le différend chypriote sous la présidence de Mehmet Ali Talat entre 2008 et 2010. Il a été Premier ministre de la RTCN de février 2018 à mai 2019.

Situé dans la partie nord de Chypre, la RTCN occupe moins d'un tiers de l'ile méditerranéenne. Reconnue que par la seule Turquie, elle a proclamé son indépendance le 15 novembre 1983, neuf ans après l'intervention militaire turque de 1974, justifiée par Ankara en réaction à la tentative de rattachement de Chypre à la Grèce par un groupe d'officiers putschistes.