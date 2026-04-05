  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Corruption Le président colombien accuse le guérillero le plus recherché

ATS

5.4.2026 - 08:15

Le président colombien Gustavo Petro a accusé samedi le chef de guérilla le plus recherché du pays de corrompre des membres de l'armée pour échapper aux bombardements militaires.

Le président Gustavo Petro ne pourra pas se représenter à l'élection présidentielle en mai prochain (archives).
Le président Gustavo Petro ne pourra pas se représenter à l'élection présidentielle en mai prochain (archives).
sda

Keystone-SDA

05.04.2026, 08:15

Chef dissident des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), aujourd'hui dissoutes, Ivan Mordisco, a fui la semaine passée dans la forêt amazonienne, échappant à une attaque de l'armée qui a tué six de ses proches collaborateurs dans le sud-est du pays, selon le gouvernement. Les autorités sont persuadées qu'il était sur place peu avant.

Ivan Mordisco «paie les commandants qui sont censés l'arrêter, ainsi il échappe aux bombardements, mais laisse mourir les siens. Il est prévenu avant chaque bombardement», a affirmé Gustavo Petro sur le réseau X. Selon la presse locale, figure parmi les six victimes de l'attaque militaire la compagne de Mordisco et mère de son fils.

La principale faction de la guérilla marxiste Farc a déposé les armes après la signature d'un accord de paix en 2016, mais des groupes dissidents opposés à cet accord continuent d'affronter les forces de sécurité.

Cadre intermédiaire peu influent à l'époque, quand l'accord de paix qu'il a refusé a été signé, Néstor Gregorio Vera, connu sous le nom d'Ivan Mordisco, est devenu l'un des plus grands criminels de Colombie, à la tête d'une dissidence se consacrant au trafic de cocaïne et à la destruction de la forêt pour l'élevage.

Après une année à essayer de négocier un accord de paix avec, Gustavo Petro a opté pour une guerre frontale avec le guérillero, devenu l'homme le plus recherché de Colombie, avec une récompense d'environ un million de dollars offerte pour toute information conduisant à sa capture.

Premier président de gauche de la Colombie, Gustavo Petro, élu en 2022, va quitter le pouvoir après l'élection présidentielle prévue fin mai. Il a tenté en vain de négocier avec les groupes armés qui se sont renforcés sous son mandat.

Les plus lus

Trump semble repousser à nouveau son ultimatum à l'Iran
Quand l'équipage d'Artémis II découvre la face cachée de la Lune
Feu rouge grillé : Pogacar et Evenepoel risquent le tribunal !
«Qu'une légende comme Stan dise ça, c'est incroyable...»
Flashée à 248 km/h, une Italienne repousse encore les limites du ski de vitesse