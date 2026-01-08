Le président des Républicains dans le Haut-Rhin, Alain Kott, a annoncé jeudi son ralliement à la liste RN/UDR en vue des municipales de mars à Colmar. Cette stratégie d'"alliance des droites» a immédiatement été critiquée par son parti qui a annoncé vouloir l'exclure.

La droite haut-rhinoise se déchire en vue des élections municipales de mars (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Seule l'union des droites peut redonner un cap clair et une espérance à notre pays», a affirmé dans un communiqué M. Kott. La tête de liste du Rassemblement national à Colmar, Nathalie Aubert, s'est immédiatement félicitée de ce ralliement, dans lequel elle a dit voir «un message fort d'unité et d'espoir».

A l'inverse, la fédération des Républicains du Haut-Rhin a fustigé une décision «solitaire» et «contraire à la ligne aussi bien nationale que locale du parti».

«Prévenu de cette situation», le président des LR Bruno Retailleau «a suspendu avec effet immédiat Alain Kott de ses fonctions» de président départemental et une «procédure d'exclusion de notre famille politique a également été engagée à son encontre», a précisé dans un communiqué le bureau départemental haut-rhinois du parti.