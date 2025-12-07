  1. Clients Privés
Coup d’État en cours Bénin : des militaires affirment avoir «démis de ses fonctions» le président

ATS

7.12.2025 - 09:59

Des militaires ont annoncé dimanche matin à la télévision publique du Bénin avoir «démis de ses fonctions» le président Patrice Talon, dont l'entourage a affimé à l'AFP qu'il était en sécurité et que l'armée reprenait le contrôle.

Patrice Talon dirigeait le Bénin depuis 2016 (archives).
Patrice Talon dirigeait le Bénin depuis 2016 (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.12.2025, 09:59

07.12.2025, 11:44

Un groupe de militaires se présentant comme le «Comité militaire pour la refondation» (CMR) a annoncé tôt dimanche matin avoir décidé de destituer Patrice Talon de ses fonctions de président de la République. L'entourage du président béninois a déclaré à l'AFP que M. Talon et sa famille sont en sécurité.

«Il s'agit d'un groupuscule de personnes qui ont uniquement la télévision. L’armée régulière reprend le contrôle. La ville (Cotonou) et le pays sont totalement sécurisés», a-t-il dit.

Gouvernement. Une frappe des paramilitaires fait des dizaines de morts au Soudan

GouvernementUne frappe des paramilitaires fait des dizaines de morts au Soudan

«Tout est sous contrôle. Ils n’ont pas réussi à prendre le domicile du chef de l’État et la présidence de la République. C’est une question de temps pour que tout rentre dans l’ordre. Le nettoyage suit bien son cours», a dit à l'AFP une source militaire.

L'ambassade de France au Bénin a rapporté sur X dimanche matin que «des coups de feu» avaient été signalés «a proximité du domicile du président de la République» à Cotonou, et appelé les Français à rester à leurs domiciles «par mesure de sécurité.»

L'histoire politique du Bénin a été jalonnée de plusieurs coups d’État ou tentatives. Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, doit arriver en 2026 au terme de son second mandat, le maximum autorisé par la Constitution.

Le principal parti d'opposition est écarté de la course qui opposera le parti au pouvoir et un opposant dit «modéré.» S'il est salué pour le développement économique du Bénin, Patrice Talon est régulièrement accusé par ses détracteurs d'avoir opéré un virage autoritaire dans un pays autrefois salué pour le dynamisme de sa démocratie.

