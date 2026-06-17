«Un très grand merci» : Macron salue la Suisse pour son aide au G7

Le président français Emmanuel Macron a remercié la Suisse pour son aide dans l'organisation du sommet du G7 à Evian. Il s'est exprimé mercredi lors de la conférence de presse de clôture de l'événement et a loué la coopération entre les deux pays.

La Suisse a notamment contribué à la logistique du sommet. AFP

Keystone-SDA ATS

Le chef de l'Etat français a relevé l'appui de la Suisse lors de son allocution finale. La Suisse a notamment contribué à la logistique du sommet. «Je vais aussi avoir un mot pour nos amis voisins suisses qui nous ont aidé à organiser ce G7 et qui ont eu aussi beaucoup de logistique à assurer, des éléments divers et variés à tenir. Je voudrais vraiment leur dire un très grand merci pour cette coopération», a-t-il déclaré.

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