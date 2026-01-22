  1. Clients Privés
«Vaste système de corruption» La colère gronde contre le président philippin

ATS

22.1.2026 - 07:09

Des membres de la société civile philippine ont déposé une plainte en destitution contre le président Ferdinand Marcos jeudi, en plein scandale autour de projets fictifs de lutte contre les inondations. Ils l'accusent d'escroquer systématiquement les contribuables.

epa12669578 (de gauche à droite) Les législateurs Sarah Jane Elago, Antonio Tinio et Renee Louise Co tiennent les documents d'une plainte en destitution contre le président philippin Ferdinand Marcos Jr., qui doit être approuvée et soumise au bureau du secrétaire général à la Chambre des représentants à Quezon City, dans la métropole de Manille, aux Philippines, le 22 janvier 2026. Les plaignants, issus de groupes militants et de législateurs de l'opposition, ont déposé une plainte en destitution, accusant le président Marcos d'avoir trahi la confiance du public en raison d'actes liés à la corruption et au détournement de fonds publics. EPA/ROLEX DELA PENA
epa12669578 (de gauche à droite) Les législateurs Sarah Jane Elago, Antonio Tinio et Renee Louise Co tiennent les documents d'une plainte en destitution contre le président philippin Ferdinand Marcos Jr., qui doit être approuvée et soumise au bureau du secrétaire général à la Chambre des représentants à Quezon City, dans la métropole de Manille, aux Philippines, le 22 janvier 2026. Les plaignants, issus de groupes militants et de législateurs de l'opposition, ont déposé une plainte en destitution, accusant le président Marcos d'avoir trahi la confiance du public en raison d'actes liés à la corruption et au détournement de fonds publics. EPA/ROLEX DELA PENA
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.01.2026, 07:09

La colère gronde dans ce pays d'Asie du Sud-Est, régulièrement frappé par des typhons, depuis la révélation d'une vaste affaire de corruption autour de projets «fantômes» de contrôle des inondations, notamment de digues, qui auraient coûté des centaines de millions de dollars aux Philippins.

La plainte déposée jeudi, soutenue par le bloc Makabayan, une coalition de partis de gauche, accuse M. Marcos d'avoir trahi la confiance de la population en multipliant les projets publics visant à rediriger des fonds vers ses alliés. Une copie du document a été déposée auprès du bureau du secrétaire général de la chambre des représentants «conformément au règlement», ont rapporté les requérants jeudi.

Peuple «dépouillé»

«Le président a institutionnalisé un mécanisme permettant de détourner plus de 545,6 milliards de pesos philippins [7,88 milliards d'euros] de fonds destinés au contrôle des inondations, en les orientant vers des protégés et des entrepreneurs favorisés et en transformant les caisses publiques en trésor de guerre privé pour les élections de mi-mandat de 2025», indique un résumé du document consulté par l'AFP.

Les plaignants accusent également le chef de l'Etat d'avoir directement sollicité des pots-de-vin. «L'implication du président dans ce vaste système de corruption rend la destitution nécessaire [...] Le peuple a été dépouillé à plusieurs reprises et de manière systématique», indique le résumé de la plainte.

Dennis Coronacion, directeur du département de science politique de l'université de Santo Tomas de Manille, a douté jeudi de la réussite de la démarche.

«Cette [plainte] a très peu de chances d'obtenir l'approbation de la commission de la justice de la chambre et encore moins [des députés réunis] en séance plénière, car le président bénéficie toujours du soutien des membres de la chambre des représentants», a indiqué M. Coronacion.

D'après la constitution philippine, n'importe quel citoyen de l'archipel de 116 millions d'habitants peut déposer une plainte en destitution, à condition qu'elle soit appuyée par l'un des plus de 300 membres de la chambre des représentants.

