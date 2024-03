Le chef d'Etat roumain Klaus Iohannis a annoncé mardi sa candidature pour succéder à Jens Stoltenberg à la tête de l'Otan. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte fait pour l'heure figure de favori.

Le président roumain Klaus Iohannis a annoncé mercredi sa candidature à la présidence de l'Otan. Il défie ainsi le favori, le Néerlandais Mark Rutte (Archives). ATS

«J'ai décidé de me présenter au poste de secrétaire général», a déclaré le Roumain lors d'une brève allocution, mettant en avant son expérience à la présidence du pays d'Europe orientale. A l'avant-poste de l'alliance atlantique depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Bucarest a redoublé d'efforts ces deux dernières années pour moderniser sa défense.

Il est temps pour la Roumanie, membre de l'Otan depuis 2004, «d'assumer des responsabilités encore plus grandes au vu du contexte sécuritaire actuel», a déclaré le responsable de 64 ans. Selon lui, c'est «une aspiration légitime» pour son pays qui a «subi de profondes transformations» et «peut contribuer à façonner une nouvelle vision» face à la «grave et durable menace russe».

Klaus Iohannis fait toutefois face à la concurrence de Mark Rutte, 57 ans, dont le nom circule depuis des mois avec insistance pour remplacer le Norvégien Jens Stoltenberg. La décision est prise par consensus parmi les Etats membres pour ce poste qui revient à un Européen.

Plusieurs pays – Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France – ont déjà exprimé leur soutien au chef du gouvernement néerlandais sortant. Mais la Hongrie de Viktor Orban, qui maintient des relations étroites avec la Russie, s'y oppose.

ATS