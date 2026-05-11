Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exclu lundi de démissionner, lors d'une allocution télévisée, et a annoncé qu'il contesterait en justice le lancement d'une procédure de destitution à son encontre, dans le cadre d'un ancien scandale lié à un important vol d'argent liquide.

Cyril Ramaphosa est le président de l'Afrique du Sud depuis 2018. sda

Keystone-SDA ATS

Ce dossier est revenu le fragiliser il y a quelques jours après une décision judiciaire invalidant le rejet d'un rapport parlementaire datant de 2022, qui concluait que le chef d'Etat avait «pu commettre» des actes contraires à la loi.

«Bien que certains milieux aient appelé à ma démission, rien dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne m'oblige à quitter mes fonctions», a déclaré M. Ramaphosa, à la tête de l'Afrique du Sud depuis 2018. «Je reste et je ne démissionne pas.»

La plus haute cour du pays a rouvert la porte vendredi à une procédure de destitution le visant en invalidant un vote de l'Assemblée nationale l'ayant protégé et ayant coupé court à la création d'une commission de destitution aux pouvoirs d'enquête plus larges. Si celle-ci recommande au terme d'une longue procédure une destitution, elle doit encore être votée par l'Assemblée à une majorité des deux tiers.

Le parti de M. Ramaphosa, l'ANC, quand il détenait encore la majorité absolue dans la chambre, avait rejeté l'adoption du rapport d'un comité indépendant à propos du retentissant scandale de Phala Phala en 2022.

Du nom de sa ferme, où le président élève des bovins rares dans le nord-est du pays, l'affaire a éclaté après la révélation du vol de plusieurs centaines de milliers de dollars en liquide cachés dans un canapé, un cambriolage qu'il est soupçonné d'avoir tenté de dissimuler.

Cambriolage reconnu

«J'ai décidé de saisir nos tribunaux afin qu'ils examinent le rapport du comité indépendant (...) pour plusieurs motifs, notamment une interprétation erronée de son mandat, de graves erreurs de droit et des conclusions factuelles non fondées», a expliqué M. Ramaphosa, 73 ans.

Le président avait reconnu un cambriolage mais nié les accusations d'un ancien patron du renseignement affirmant qu'il avait fait enlever les voleurs pour tenter de dissimuler l'affaire. Il a affirmé qu'il avait signalé l'effraction à la police et expliqué que l'argent provenait de la vente de vingt buffles pour 580'000 dollars.

Cyril Ramaphosa est un ancien militant du temps de la lutte contre l'apartheid devenu homme d'affaires avant de renouer avec la politique. Le parquet a abandonné les poursuites pour blanchiment d'argent et corruption dans ce dossier en octobre 2024, estimant qu'il «n'y avait aucune perspective raisonnable de condamnation».