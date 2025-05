Le président syrien par intérim, Ahmed al-Chareh discutera de la reconstruction de son pays ravagé par la guerre et de la coopération économique lors de sa rencontre prévue mercredi à Paris avec son homologue français Emmanuel Macron.

Il s'agit de la première visite dans un pays européen du dirigeant syrien, ancien chef rebelle, arrivé au pouvoir après une offensive éclair, qui a renversé le président Bachar al-Assad en décembre.

Sa venue a lieu au moment où les nouvelles autorités syriennes, issues d'une coalition de groupes islamistes cherchent à obtenir la levée complète des sanctions héritées de l'ère Assad, et doit répondre aux demandes européennes de garanties en matière de respect des droits humains.

Les deux hommes auront des discussions portant sur «plusieurs questions bilatérales et régionales», a déclaré à l'AFP un responsable du ministère syrien de l'Information, souhaitant garder l'anonymat car non autorisé à s'exprimer publiquement.

Reconstruction et coopération

«Les questions de la reconstruction et des perspectives de coopération et de développement économiques en Syrie» seront au centre des discussions, a-t-il dit, ajoutant que l'accent sera mis sur les secteurs de l'énergie et de l'aviation.

Le 1er mai, le gouvernement de M. Chareh a signé un contrat avec le géant français de la logistique CMA CGM pour développer et exploiter le port de Lattaquié, dans l'ouest de la Syrie.

«Les discussions porteront également sur (...) les défis sécuritaires auxquels le nouveau gouvernement syrien est confronté, les attaques israéliennes répétées contre la souveraineté syrienne, ainsi que les relations avec les pays voisins», a ajouté le responsable.

Le président français «redira le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne», a annoncé mardi l'Elysée à l'AFP.

La présidence française a d'autre part évoqué sa «préoccupation particulièrement forte» de «voir resurgir des confrontations interconfessionnelles extrêmement violentes» en Syrie.

Des massacres qui ont fait 1700 morts, majoritairement alaouites dans l'ouest du pays en mars, de récents combats avec des druzes, et des sévices documentées par des ONG, soulèvent des doutes sur la capacité des nouvelles autorités à contrôler certains combattants extrémistes.

Le gouvernement de M. Chareh, ancien chef rebelle du groupe Hayat Tahrir al-Sham issu de l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, tente pour sa part de présenter un visage rassurant à la communauté internationale qui l'exhorte à respecter les libertés et protéger les minorités.

La pression sur la Syrie est aussi accrue par les centaines de frappes menées par Israël depuis la chute d'Assad, dont une près du palais présidentiel à Damas vendredi dernier.