Le président vénézuélien Maduro est arrivé sur le sol américain

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a atterri samedi sur le sol américain et a été conduit à New York, où il doit être formellement inculpé pour trafic de drogue.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé samedi sur le sol américain à l'aéroport Stewart International, au nord de New York. ATS

Keystone-SDA ATS

Arrivé à l'aéroport Stewart International au nord de la ville, dans un avion affrété par le ministère de la Justice, le chef de l'Etat a été ensuite transporté par hélicoptère à Manhattan, où l'attendait un important convoi policier, selon des images de l'AFP.

Il devait ensuite rejoindre des locaux de l'agence antidrogue américaine (DEA) puis une prison de Brooklyn, le Metropolitan Detention Center, selon plusieurs médias américains.

C'est dans cette même maison d'arrêt qu'était récemment détenu durant tout son procès le rappeur P. Diddy.

Le président vénézuélien doit comparaître à une date indéterminée devant un juge de New York, pour répondre notamment de «narcoterrorisme» et importation de cocaïne aux Etats-Unis.