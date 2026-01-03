Le président vénézuélien Maduro est arrivé sur le sol américain

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Attaque de grande envergure Le président vénézuélien Maduro est arrivé sur le sol américain

ATS

3.1.2026 - 23:38

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a atterri samedi sur le sol américain et a été conduit à New York, où il doit être formellement inculpé pour trafic de drogue.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé samedi sur le sol américain à l'aéroport Stewart International, au nord de New York.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé samedi sur le sol américain à l'aéroport Stewart International, au nord de New York.
ATS

Keystone-SDA

03.01.2026, 23:38

04.01.2026, 07:52

Arrivé à l'aéroport Stewart International au nord de la ville, dans un avion affrété par le ministère de la Justice, le chef de l'Etat a été ensuite transporté par hélicoptère à Manhattan, où l'attendait un important convoi policier, selon des images de l'AFP.

Il devait ensuite rejoindre des locaux de l'agence antidrogue américaine (DEA) puis une prison de Brooklyn, le Metropolitan Detention Center, selon plusieurs médias américains.

C'est dans cette même maison d'arrêt qu'était récemment détenu durant tout son procès le rappeur P. Diddy.

Le président vénézuélien doit comparaître à une date indéterminée devant un juge de New York, pour répondre notamment de «narcoterrorisme» et importation de cocaïne aux Etats-Unis.

Malgré «L'illégalité de l'attaque». Maduro doit aussi répondre de «crimes contre l'humanité»

Malgré «L'illégalité de l'attaque»Maduro doit aussi répondre de «crimes contre l'humanité»

Les plus lus

Hôpital de Sion : des journalistes auraient tenté d’entrer dans les chambres
Une journée de deuil national pour les victimes de Crans-Montana
Suivez le slalom dames en direct
Réactions à l'attaque des Etats-Unis contre le Venezuela
Le président vénézuélien Maduro est arrivé sur le sol américain