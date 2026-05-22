Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé vendredi «une tyrannie de l'Occident» qui veut «imposer l'homosexualité au reste du monde» et rejeté tout moratoire à l'application de la récente loi durcissant les peines contre les relations homosexuelles dans le pays ouest africain majoritairement musulman, lors d'une adresse devant les députés.

Le Sénégal a voté début mars une nouvelle loi qui double les peines de prison de cinq à dix ans pour les relations homosexuelles (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Nous sommes huit milliards d'êtres humains dans le monde mais il y a un petit noyau qui s'appelle l'Occident, parce qu'il a des moyens et maîtrise les médias, veut l'imposer (l'homosexualité) au reste du monde», a tancé M. Sonko.

Le Sénégal a voté début mars une nouvelle loi qui double les peines de prison de cinq à dix ans pour les relations homosexuelles, avant sa promulgation le 31 mars par le président Bassirou Diomaye Faye.