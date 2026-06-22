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La voix étranglée de larmes Le Premier ministre britannique Keir Starmer annonce sa démission

ATS

22.6.2026 - 10:40

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi sa démission. Il était de plus en plus isolé depuis la victoire à une législative partielle de son rival au sein du Labour, Andy Burnham.

Avec le départ de Keir Starmer, le Royaume-Uni va connaître son septième Premier ministre en dix ans, une instabilité sans précédent dans l'histoire moderne de ce pays (archives).
Avec le départ de Keir Starmer, le Royaume-Uni va connaître son septième Premier ministre en dix ans, une instabilité sans précédent dans l'histoire moderne de ce pays (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:40

22.06.2026, 10:53

«Toutes les décisions que j'ai prises ont eu pour objectif de faire passer en premier le pays que j'aime. C'est pourquoi je vais démissionner de mon poste de chef du parti travailliste», a-t-il déclaré, la voix étranglée par les larmes.

M. Starmer était arrivé au pouvoir en juillet 2024. Il était sous pression croissante pour quitter le pouvoir depuis la victoire de son rival Andy Burnham à une législative partielle la semaine dernière.

Développement suit.

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