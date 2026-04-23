Le Premier ministre britannique Keir Starmer lutte pour sa survie politique, fragilisé par les multiples rebondissements du scandale lié à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur aux Etats-Unis malgré ses liens avec Jeffrey Epstein.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer lutte pour sa survie politique. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

La popularité du dirigeant travailliste de 63 ans s'est effondrée depuis son arrivée au pouvoir à l'issue de l'écrasante victoire du Labour aux élections législatives de 2024, et ses propres députés ne cachent plus leur mécontentement.

Starmer peut-il rester au pouvoir ?

Le Premier ministre a répété mercredi qu'il ne comptait pas démissionner. «Rien ne va me détourner de ma mission au service de notre pays», a-t-il déclaré à la chambre des Communes.

Keir Starmer estime que le témoignage de l'ancien plus haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, Olly Robbins, limogé jeudi dernier, «réfute définitivement» les accusations de mensonge portées contre lui par l'opposition.

Ce dernier a confirmé qu'il n'avait pas informé Downing Street que le Foreign Office avait validé l'habilitation de sécurité de Peter Mandelson malgré un avis défavorable à l'issue de la vérification de ses antécédents.

Mais la pression ne faiblit pas. Downing Street est désormais accusé d'avoir envisagé d'offrir un poste diplomatique à son ancien directeur de la communication, Matthew Doyle.

Nommé membre à vie de la chambre des Lords en 2025, il a été suspendu du Labour en février, après la révélation de ses liens avec un ancien élu travailliste condamné à deux reprises pour possession d'images indécentes d'enfants.

Mercredi, le porte-parole politique de Keir Starmer a assuré aux journalistes que le gouvernement restait uni derrière le chef du gouvernement. Mais si plusieurs ministres ont affiché publiquement leur soutien au Premier ministre, d'autres ont pris leurs distances, laissant apparaître des fissures au sein de l'exécutif.

«Le soutien du cabinet semble faiblir. Et donc son autorité politique est en train de se déliter», estime auprès de l'AFP Patrick Diamond, ancien conseiller de Downing Street sous de précédents gouvernements travaillistes.

Si des ministres décidaient de démissionner, cela sonnerait probablement le glas du mandat du chef du gouvernement, comme ce fut le cas pour l'ancien Premier ministre conservateur Boris Johnson.

«Il semble être à la merci d'évènements qu'il ne contrôle pas — ce qui n'est jamais une bonne chose pour un Premier ministre », ajoute Patrick Diamond, désormais professeur de sciences politiques à l'Université Queen Mary de Londres.

Quand pourrait-il partir ?

Keir Starmer pourrait aussi être contraint au départ si suffisamment de députés travaillistes contestent son autorité. Il faut qu'ils soient au moins 81 (sur un peu plus de 400 députés de la majorité) à apporter leur soutien à un éventuel candidat à sa succession pour qu'une élection interne soit organisée.

L'entourage de Starmer assure qu'il combattra toute tentative de le pousser vers la sortie, ce qui risque de plonger le parti dans d'acerbes luttes internes.

Le moment critique pourrait venir après les élections locales qui doivent se tenir le 7 mai en Angleterre, en Ecosse et au pays de Galles, et qui s'annoncent très difficiles pour le Labour.

«Tout prétendant (à sa succession) voudra que Starmer endosse l'entière responsabilité des résultats que tout le monde annonce cataclysmiques », explique à l'AFP Steven Fielding, professeur de sciences politiques à l'Université de Nottingham.

Qui pourrait lui succéder ?

Steven Fielding, s'attend à ce que l'ancienne vice-Première ministre Angela Rayner, figure appréciée par la base de gauche du Labour, défie Keir Starmer.

Ses chances pourraient toutefois être compromises par une affaire encore en cours concernant sa situation fiscale, qui avait provoqué sa démission du gouvernement l'an dernier.

Un autre successeur potentiel souvent cité est le maire du Grand Manchester, Andy Burnham. Mais il lui faudrait d'abord trouver un moyen de redevenir député.

Parmi les autres possibilités figurent le ministre de la Santé Wes Streeting et la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood, appréciés par l'aile droite du parti mais jugés trop clivants par certains.

Un candidat plus consensuel, comme le ministre de la Défense John Healey ou celui des Forces armées Al Carns, pourrait aussi émerger pour surmonter les divisions.

Cette absence de successeur évident peut aussi servir Keir Starmer et lui permettre de survivre à la crise actuelle. « Il conserve des atouts importants, notamment l'ampleur de sa majorité parlementaire», souligne Patrick Diamond.