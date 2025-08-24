Le Premier ministre canadien Mark Carney est arrivé dimanche à Kiev pour célébrer la fête de l'indépendance ukrainienne. Dans le même temps, les dirigeants mondiaux font pression pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le Premier ministre canadien Mark Carney est accueilli dimanche à la gare de Kiev. ATS

Keystone-SDA ATS

«En ce jour de fête de l'indépendance ukrainienne, et à ce moment critique de l'histoire de cette nation, le Canada renforce son soutien et ses efforts en faveur d'une paix juste et durable pour l'Ukraine», a écrit M. Carney sur X à son arrivée dans la capitale ukrainienne.

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andriï Sybyga a accueilli le Premier ministre canadien à la sortie du train, à Kiev, selon des photos partagées sur son compte X.

«Nous sommes reconnaissants au Canada de partager ce jour important avec nous et apprécions tout le soutien», a-t-il écrit sur X. M. Carney participera aux célébrations du jour de l'Indépendance et rencontrera le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Poursuite des combats

La visite de M. Carney intervient également alors que les perspectives d'un sommet entre les présidents russe et ukrainien s'estompent, une solution défendue par le président américain Donald Trump dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à la guerre.

Le même jour, l'Ukraine a lancé une série d'attaques aux drones sur le territoire russe provoquant des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier.

Les forces russes continuent, elles, de progresser lentement sur le front, annonçant samedi avoir pris deux villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine