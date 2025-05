Le Premier ministre canadien Mark Carney présentera mardi son équipe ministérielle après avoir remporté les législatives du 28 avril sur la promesse de faire face aux menaces du président américain Donald Trump.

Le Premier ministre canadien Mark Carney présentera mardi son équipe ministérielle après avoir remporté les législatives du 28 avril (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'investiture du nouveau gouvernement est prévue à 10H30 (16H30 suisses) à Ottawa devant la gouverneure générale Mary Simon, représentante du roi Charles III, chef d'Etat en titre de ce pays du Commonwealth, a annoncé son bureau vendredi.

Le Parlement, suspendu depuis janvier, fera son retour le 26 mai et le roi viendra exceptionnellement prononcer le discours d'ouverture, une allocution solennelle généralement prononcée par le gouverneur général.

«Je me suis engagé à ce que mon cabinet soit efficace, axé sur les résultats, et paritaire» entre les hommes et les femmes, a déclaré le Premier ministre la semaine dernière lors d'une conférence de presse.

Pas de majorité

Avec 169 députés, les libéraux de Mark Carney ont échoué à obtenir la majorité absolue au Parlement canadien, fixée à 172 sièges.

Ils devraient toutefois pouvoir gouverner en s'appuyant l'un des petits partis représentés à la chambre basse.

Les attaques de Donald Trump contre l'économie et la souveraineté du pays de 41 millions d'habitants ont été au centre de la campagne électorale, et les relations tendues entre les deux voisins font partie des «priorités immédiates» du nouveau Premier ministre canadien.

Le président républicain a déjà imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium canadiens, notamment, et menace son voisin du Nord de taxes douanières généralisées de 25%. Le Canada a riposté avec des contre-mesures.

Les deux dirigeants se sont rencontrés mardi dans le Bureau ovale pour des discussions préliminaires sur l'avenir du commerce entre les deux pays.

Ils devraient poursuivre leurs échanges dans les semaines à venir, en particulier au sommet du G7 en juin, organisé au Canada.