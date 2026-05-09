Le premier ministre écossais John Swinney, dont le parti indépendantiste SNP a conservé la première place au parlement local à l'issue du scrutin de jeudi, a jugé samedi l'indépendance de l'Ecosse «urgente» en raison de la montée du parti d'extrême droite anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK.

M. Swinney, dont le parti est au pouvoir depuis 19 ans en Ecosse, a également souligné que l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Ecosse avaient désormais tous des gouvernements prônant une scission avec le Royaume-Uni (archives). AFP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le SNP a remporté 58 des 129 sièges au Parlement écossais, Holyrood, échouant à obtenir la majorité absolue, devant le parti travailliste du premier ministre britannique Keir Starmer et Reform UK, ex-aequo avec 17 sièges.

La formation de Nigel Farage a également réalisé une percée au parlement gallois, ainsi qu'en Angleterre où se tenaient des élections locales.

«Les résultats à travers le Royaume-Uni ont clairement démontré l'urgence de l'indépendance. Nigel Farage se dirige à grands pas vers Downing Street et la perspective d'un gouvernement dirigé par Reform est plus que probable», a déclaré John Swinney lors d'une conférence de presse.

Cela signifie que l'Ecosse doit «avoir le pouvoir, avant 2029 (date prévue des prochaines élections législatives britanniques), de décider de son avenir constitutionnel, sans que Farage puisse nous bloquer», a-t-il insisté.

Le chef de Reform UK ne soutient pas les revendications indépendantistes, même si lors de la campagne il n'a pas exclu la possibilité d'un nouveau référendum à terme.

«La 'périphérie celtique' au centre»

Avant l'élection, John Swinney avait promis, s'il obtenait la majorité absolue, d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance en 2028, après celui de 2014 qui s'était soldé par la victoire du non.

S'il a échoué à obtenir cette majorité absolue, il a fait valoir qu'avec les 15 sièges des Verts écossais, les formations indépendantistes étaient tout de même majoritaires à Holyrood.

«Il y a aujourd'hui plus de députés pro-indépendance que jamais auparavant dans l'histoire du Parlement écossais», s'est-il réjoui.

M. Swinney, dont le parti est au pouvoir depuis 19 ans en Ecosse, a également souligné que l'Irlande du Nord, le Pays de Galles et l'Ecosse avaient désormais tous des gouvernements prônant une scission avec le Royaume-Uni.

«Si Westminster n'a pas encore saisi la portée de ce moment, il ne manquera pas de la comprendre dans les semaines et les mois à venir, croyez-moi», a-t-il prévenu. Ajoutant que «la tendance est claire: ce que les Londoniens appellent avec une certaine condescendance la périphérie celtique est sur le point de devenir le centre du débat».