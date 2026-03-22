Le Premier ministre slovène Robert Golob a revendiqué la victoire aux élections législatives de dimanche, à l'issue d'un scrutin qui le voit remporter 29 sièges contre 28 pour la formation de l'ex-Premier ministre pro-Trump Janez Jansa.

Le Premier ministre slovène Robert Golob revendique la victoire aux législatives. AFP

Keystone-SDA ATS

«C'était vraiment tendu. Vous tous qui avez voté, vous avez donné votre voix à la démocratie, pas seulement au Parti de la liberté», a-t-il déclaré dans sa première prise de parole de la journée, ajoutant vouloir assurer «un avenir meilleur à tous» au cours de son «prochain mandat».