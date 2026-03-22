  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«C'était vraiment tendu» Le Premier ministre slovène revendique la victoire aux législatives

ATS

22.3.2026 - 22:58

Le Premier ministre slovène Robert Golob a revendiqué la victoire aux élections législatives de dimanche, à l'issue d'un scrutin qui le voit remporter 29 sièges contre 28 pour la formation de l'ex-Premier ministre pro-Trump Janez Jansa.

Le Premier ministre slovène Robert Golob revendique la victoire aux législatives. 
Le Premier ministre slovène Robert Golob revendique la victoire aux législatives. 
AFP

Keystone-SDA

22.03.2026, 22:58

«C'était vraiment tendu. Vous tous qui avez voté, vous avez donné votre voix à la démocratie, pas seulement au Parti de la liberté», a-t-il déclaré dans sa première prise de parole de la journée, ajoutant vouloir assurer «un avenir meilleur à tous» au cours de son «prochain mandat».

Les plus lus

La fille du prince Albert de Monaco sort son premier single
Le Real dompte l’Atlético après une partie au scénario affolant
Emmanuel Grégoire donné largement gagnant face à Rachida Dati
France : le RN et les alliances avec LFI ne transforment pas l'essai
Dégoûté par Rapperswil, Fribourg-Gottéron est dans de sales draps
L'Iran annonce de «lourds dégâts» à ses infrastructures