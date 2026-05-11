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Musique Le premier musée dédié aux Beatles à Londres ouvrira en 2027

ATS

11.5.2026 - 17:28

Le premier musée dédié aux Beatles à Londres va ouvrir en 2027 au 3 Savile Row. C'est dans cet immeuble que les «Fab Four» ont enregistré l'album «Let It Be» et donné leur ultime concert, a annoncé lundi Paul McCartney.

L'immeuble londonien, au 3 Savile Row, où les Beatles ont enregistré l'album «Let it Be» et donné leur ultime concert deviendra un musée dédié au groupe britannique.
L'immeuble londonien, au 3 Savile Row, où les Beatles ont enregistré l'album «Let it Be» et donné leur ultime concert deviendra un musée dédié au groupe britannique.
ATS

Keystone-SDA

11.05.2026, 17:28

11.05.2026, 17:29

Dans cet espace réparti sur sept niveaux, les fans pourront avoir accès à des archives inédites, à des expositions temporaires et à une boutique. Il sera également possible de visiter une reconstitution du studio au sous-sol où le groupe a enregistré «Let It Be», sorti en 1970, ainsi que le toit sur lequel John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ont donné leur ultime performance publique, le 30 janvier 1969.

Les visiteurs pourront revivre le concert, popularisé récemment par la série documentaire «Get Back» de Peter Jackson. Le 3 Savile Row, rue de Londres connue pour ses ateliers de tailleurs, a été le siège d'Apple Corps, la société des Beatles à l'origine du projet de musée.

«Les touristes viennent en Angleterre et peuvent se rendre à Abbey Road, mais ils ne peuvent pas entrer à l'intérieur», a souligné McCartney à la BBC, en référence aux studios rendus célèbres dans le monde entier par l'album «Abbey Road» de 1969, dont la photo de pochette est passée à la postérité.

McCartney impatient

«J'ai donc trouvé que c'était une idée formidable» d'ouvrir ce musée, a-t-il ajouté. Il s'est dit «impatient» de voir le projet aboutir. «Ce fut une expérience incroyable de retourner récemment au 3 Savile Row et de visiter les lieux. Ces murs recèlent tant de souvenirs précieux, sans parler du toit», a commenté la star de 83 ans dans un communiqué d'Apple Corps.

«C'est comme retourner à la maison», a pour sa part déclaré Ringo Starr, 85 ans, seul autre membre des Beatles encore en vie. La ville natale du groupe, Liverpool, dans le nord‐ouest de l'Angleterre, abrite déjà deux musées dédiés aux Beatles – le Liverpool Beatles Museum et The Beatles Story – mais aucun n'est officiellement agréé par Apple Corps.

«Nous sommes ravis de ramener Apple Corps dans son berceau spirituel», a déclaré son PDG, Tom Greene, soulignant que «les fans pourront enfin explorer l'intérieur de ce lieu iconique, y compris le toit resté intact depuis 1969».

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