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Brésil Le président Lula sous radiothérapie après le retrait d'une lésion cutanée

Angelica Zermatten

25.5.2026

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a entamé lundi un traitement préventif de radiothérapie, après avoir été opéré le mois dernier pour une lésion cutanée au cuir chevelu, a annoncé l'hôpital où l'intervention a été réalisée.

Lula, 80 ans, brigue un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre.
Lula, 80 ans, brigue un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre.
KEYSTONE

Agence France-Presse

25.05.2026, 17:53

Lula, 80 ans, brigue un quatrième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre. Le dirigeant de gauche multiplie les publications sur les réseaux sociaux le montrant en train de faire des exercices physiques, pour s'afficher en forme face aux inquiétudes sur sa santé liées à son âge avancé.

Après l'intervention du 24 avril, «il a été décidé de recourir à un traitement complémentaire par radiothérapie superficielle préventive», a indiqué dans un communiqué l'hôpital syro-libanais de Sao Paulo. «Le président poursuivra ses activités quotidiennes sans restriction», avec un suivi médical, a-t-il ajouté.

Clairement visible, la lésion était un carcinome basocellulaire, que la dermatologue Cristina Abdalla, responsable de l'intervention, a qualifié de «fréquent» et «causé par l'exposition au soleil».

La lésion est bien visible sur le crâne du président brésilien.
La lésion est bien visible sur le crâne du président brésilien.
AFP

Lors de certaines de ses dernières apparitions publiques, Lula a porté un chapeau pour se protéger durant sa convalescence, comme déjà fin 2024 après avoir subi une opération d'urgence à la tête à la suite d'un accident domestique.

Son principal adversaire à la présidentielle est le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, fils aîné de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), qui purge actuellement en résidence surveillée une peine de 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat.

Il est «lucide». Lula a «bien évolué» depuis son opération au crâne

Il est «lucide»Lula a «bien évolué» depuis son opération au crâne

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