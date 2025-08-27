La Corée du Nord a traité mercredi le président sud-coréen Lee Jae-myung d'"hypocrite», après ses déclarations sur une dénucléarisation de la péninsule coréenne pendant une visite à Washington.

M. Lee a déclaré lundi aux Etats-Unis que l'alliance entre Séoul et Washington serait «renforcée» lorsqu'il «existerait une voie vers la dénucléarisation, la paix et la coexistence dans la péninsule coréenne».

Depuis son entrée en fonction en juin, le président sud-coréen a dit chercher à améliorer les relations avec la Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire.

Mais avec ses récentes déclarations, le président sud-coréen, qui «prétendait vouloir rétablir les relations» avec la Corée du Nord, a révélé «sa vraie nature d'obsédé de la confrontation» et d'"hypocrite», a déclaré l'agence de presse officielle de Pyongyang.

«La mention par Lee de la 'dénucléarisation' n'est rien d'autre qu'un rêve naïf, comme essayer d'attraper un nuage flottant dans le ciel», a ajouté l'agence.

Depuis l'échec d'un sommet avec les Etats-Unis en 2019, la Corée du Nord martèle qu'elle n'abandonnera jamais ses armes nucléaires et s'est définie comme une puissance nucléaire «irréversible».

Lors de sa rencontre avec Donald Trump à la Maison Blanche lundi, M. Lee a demandé au président américain, qui s'est souvent vanté de ses relations personnelles avec Kim Jong-un, d'aider à instaurer la paix entre le Nord et le Sud.

Donald Trump, qui a rencontré M. Kim à trois reprises au cours de son premier mandat, a déclaré lors de cette rencontre qu'il espérait rencontrer à nouveau le dirigeant nord-coréen, peut-être cette année.