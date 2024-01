Le président élu de Taïwan a remercié lundi les Etats-Unis pour le «soutien fort à la démocratie taïwanaise», lors d'une rencontre avec une délégation américaine à Taïpei. La réunion a eu lieu deux jours après l'élection, dans un contexte de fortes pressions de Pékin.

La délégation américaine a rencontré la présidente taïwanaise sortante Tsai Ing-wen à Taïpei. ATS

«Je suis reconnaissant envers les Etats-Unis pour leur soutien fort à la démocratie taïwanaise, qui témoigne du partenariat étroit et solide entre Taïwan et les Etats-Unis», a déclaré Lai Ching-te, deux jours après son élection.

Et «même si la Chine continue de harceler Taïwan par des activités militaires ou autres, Taïwan fait face [à la situation] avec calme et sérénité et travaille avec des partenaires de même sensibilité, y compris les Etats-Unis, pour maintenir le statu quo de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan», a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, la délégation informelle avait rencontré la présidente sortante Tsai Ing-wen, issue comme Lai Ching-te du parti démocrate progressiste (PDP). Celle-ci a salué une «visite très significative», qui «démontre pleinement le soutien des Etats-Unis à la démocratie taïwanaise».

«Un exemple pour le monde»

Composée de l'ancien conseiller à la sécurité nationale Stephen Hadley, de l'ex-secrétaire d'Etat adjoint James Steinberg et de la présidente de l'institut américain à Taïwan Laura Rosenberger, la délégation doit quitter Taïwan mardi.

«Nous sommes ici pour vous adresser, ainsi qu'au peuple taïwanais, nos félicitations pour les élections présidentielle et législatives qui se sont tenues le 13 janvier», a déclaré Stephen Hadley. Il a salué la démocratie taïwanaise comme «un exemple pour le monde entier».

Ce n'est pas la première fois que Washington envoie une délégation informelle à Taïwan après un scrutin. En 2016, l'ancien secrétaire d'Etat adjoint Bill Burns était venu deux jours après l'élection de Tsai Ing-wen à la présidence de l'île.

Cette visite survient à l'issue d'une campagne électorale marquée par les pressions croissantes, diplomatiques comme militaires, de la Chine, qui considère Taïwan comme l'une de ses provinces, à réunifier par la force si nécessaire.

«Partenariat informel fort»

Le statut de Taïwan est un des sujets les plus explosifs dans les relations entre la Chine et les Etats-Unis. Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei depuis 1979, le congrès américain impose parallèlement de fournir des armes à Taïwan, dans le but affiché de dissuader la Chine de toute volonté expansionniste.

L'envoi de la délégation vise à «communiquer clairement au président élu [...] l'importance d'un partenariat informel fort et d'être clair sur ce qu'est la politique américaine d'une seule Chine et ce qu'elle n'est pas», avait expliqué, avant la visite, une haute responsable américaine sous couvert d'anonymat.

Ce déplacement risque d'irriter la Chine, qui avait déjà, durant la campagne, exhorté Washington à «ne pas se mêler» de l'élection présidentielle à Taïwan.

Pékin a fustigé le message du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui avait loué le «solide système démocratique» de l'île, en estimant que cela «envoie un signal profondément erroné aux forces séparatistes en faveur de 'l'indépendance de Taïwan'».

«C'est une impasse»

La Chine a martelé samedi soir que l'issue de ce scrutin ne changeait rien à «l'inévitable tendance vers la réunification de la Chine». «Si quiconque sur l'île de Taïwan a l'intention d'aller vers l'indépendance, il [...] tentera de diviser le territoire chinois et sera assurément sévèrement puni par l'histoire et la loi», a mis en garde dimanche Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise.

«C'est une impasse», a-t-il ajouté, car «Taïwan n'a jamais été un pays. Cela ne l'a pas été dans le passé et cela ne le sera certainement pas à l'avenir».

Lai Ching-te, 64 ans, prendra ses fonctions le 20 mai, avec sa vice-présidente, Hsiao Bi-khim, ancienne représentante de Taïpei à Washington. Celui qui, par le passé, s'était défini comme «un artisan pragmatique de l'indépendance de Taïwan», a depuis adouci son discours.

Désormais, à l'instar de Tsai Ing-wen, il adopte une position plus nuancée, affirmant qu'un processus d'indépendance n'est pas nécessaire, car l'île a, selon lui, de facto ce statut.

Promettant d'être «du côté de la démocratie», le président élu prévoit aussi de «poursuivre les échanges et la coopération avec la Chine», le premier partenaire commercial de Taïwan, un territoire de 23 millions d'habitants situé à 180 kilomètres des côtes chinoises.

ATS