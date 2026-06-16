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Evian Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivé au sommet du G7

ATS

16.6.2026 - 09:39

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mardi matin au sommet du G7 à Evian. Il a été accueilli par son homologue Emmanuel Macron dans les jardins de l'hôtel Royal, au bord du lac Léman, où le sommet s'est ouvert lundi soir.

Volodymyr Zelensky et les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 doivent discuter des moyens de relancer des négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine (archives).
Volodymyr Zelensky et les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 doivent discuter des moyens de relancer des négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 09:39

16.06.2026, 09:46

M. Zelensky et les chefs d'Etat et de gouvernement du G7 doivent discuter des moyens de relancer des négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Six des sept dirigeants de ce club de pays industrialisés espèrent convaincre Donald Trump de soutenir davantage l'Ukraine face à la Russie.

Le chef de l'Etat ukrainien avait été accueilli lundi soir à Genève par le président de la Confédération Guy Parmelin. Lors d'une rencontre bilatérale, il a «remercié la Suisse pour tout le soutien qu’elle nous a apporté et, en particulier, pour sa disponibilité à aider à rapprocher la paix», a-t-il écrit sur X.

Manifestation contre le G7. Parmelin condamne avec «la plus grande énergie» les violences

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