La police de Londres a indiqué dimanche examiner des accusations parues dans la presse, selon lesquelles le prince Andrew aurait demandé à un officier de trouver des informations compromettantes pour discréditer Virginia Giuffre, qui l'a accusé d'agressions sexuelles.

Andrew aurait transmis en 2011 la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de Giuffre à son officier de protection rapprochée, financé par l'Etat pour veiller à la sécurité de la famille royale, et lui aurait demandé d'enquêter sur elle. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le prince Andrew, empêtré depuis des années dans le scandale de ses relations avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, a renoncé vendredi à utiliser son titre de duc d'York, sous la pression de son frère Charles III après la publication de nouvelles révélations.

Le Daily Mail affirme, dans un article publié dimanche, que le prince Andrew aurait aussi tenté de salir la réputation de Virginia Giuffre, qui l'a accusé d'agressions sexuelles lorsqu'elle avait 17 ans et était une «esclave sexuelle» d'Epstein au tournant des années 2000.

Andrew aurait ainsi transmis en 2011 la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de Giuffre à son officier de protection rapprochée, financé par l'Etat pour veiller à la sécurité de la famille royale, et lui aurait demandé d'enquêter sur elle.

«Nous sommes au courant des informations relayées dans la presse et examinons activement les accusations», a déclaré un porte-parole de la police de Londres dans une déclaration transmise à l'AFP.

Cette requête d'Andrew, qui a toujours nié les accusations, aurait eu lieu peu avant la publication d'une photo, désormais célèbre, montrant le prince avec son bras autour de la taille de Virginia Giuffre à Londres, indique le Daily Mail.

Il aurait mentionné cette demande faite à son garde du corps – qui n'a pas donné suite, selon le journal – dans un e-mail transmis au secrétaire de presse adjoint de la défunte reine Elizabeth II.

Le ministre britannique de l'Energie Ed Miliband, qui s'exprimait dimanche sur la BBC au nom du gouvernement, a jugé ces «accusations profondément préoccupantes».

Mémoires publiées mardi

Le frère de Virginia Giuffre, Sky Roberts, a estimé que le renoncement d'Andrew à son titre «donne raison» à sa soeur, qui s'est suicidée à l'âge de 41 ans en avril.

Interrogé samedi soir sur ITV News, il a également appelé le roi Charles III à lui retirer son titre de prince, qu'Andrew, aujourd'hui âgé de 65 ans, conserve en étant le fils d'Elizabeth II.

Virginia Giuffre avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince, qui a évité un procès à New York en lui versant des millions de dollars. Ses mémoires seront publiées mardi à titre posthume.