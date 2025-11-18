Donald Trump a reçu mardi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avec tous les honneurs protocolaires, pour sa première visite à Washington depuis l'assassinat en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi.

Le président américain et le dirigeant de facto du royaume saoudien ont prévu de signer des accords économiques et militaires, en plus d'évoquer la question très sensible d'une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite.