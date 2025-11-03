  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En route pour la COP30 Pain de sucre, foot et favelas: le prince William découvre Rio de Janeiro

ATS

3.11.2025 - 22:50

Pain de sucre, foot au Maracana avec Cafu: le prince William a entamé lundi à Rio de Janeiro une visite au Brésil, où il participera aussi au sommet des dirigeants de la COP30, à Belem.

Le prince William s'est notamment rendu au stade Maracana, où il a disputé une brève partie de foot avec des enfants et l'ancien capitaine de l'équipe brésilienne Cafu.
Le prince William s'est notamment rendu au stade Maracana, où il a disputé une brève partie de foot avec des enfants et l'ancien capitaine de l'équipe brésilienne Cafu.
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 22:50

04.11.2025, 06:43

Cette première visite de l'héritier du trône d'Angleterre dans le pays sud-américain intervient tandis que Rio de Janeiro est encore sous le choc d'une opération policière ayant visé des narcotrafiquants, qui a fait 121 morts dans des favelas la semaine dernière.

Lundi matin, le prince a d'abord emprunté le téléphérique pour monter jusqu'au Pain de sucre, un des principaux sites touristiques de Rio, sur lequel il a reçu les clés de la ville du maire Eduardo Paes. «Je suis encore le roi de Rio mais il est le bienvenu ici pour partager ce trône avec moi ces jours-ci», a plaisanté l'édile face aux journalistes.

M. Paes a déclaré que le prince était «émerveillé par la beauté de la ville» et avait discuté de ses paysages spectaculaires, de ses plages et de ses favelas, des quartiers pauvres installés au flanc de collines boisées qui plongent dans l'océan.

«Nous avons parlé de politique. Nous avons parlé du paysage de Rio, il a posé beaucoup de questions sur les favelas, le contraste entre les favelas et les zones plus aisées», a-t-il ajouté.

«J'ai essayé de lui expliquer les problèmes de sécurité de la ville. Évidemment, c'est complexe, on ne peut pas l'expliquer en cinq minutes. Mais c'était une bonne occasion d'en parler», a poursuivi le maire.

Pénalty transformé

Dans l'après-midi, le prince William s'est rendu au mythique stade Maracana, où il a a reçu un maillot de l'équipe nationale du Brésil des mains de Cafu, capitaine de la Seleçao championne du monde en 2002.

«Il y a beaucoup d'étoiles ici», a-t-il déclaré, montrant les cinq étoiles au-dessus de l'écusson, symbolisant les cinq titres mondiaux du Brésil, contre un seul pour l'Angleterre.

Le prince n'a pas chaussé les crampons, mais a tout de même disputé une brève partie de foot avec Cafu et des enfants. Il a tiré (et transformé) un pénalty.

Sa visite sera marquée mercredi à Rio par la cinquième édition de la cérémonie Earthshot Prize, qu'il organise chaque année. Cinq projets environnementaux présentés comme novateurs vont recevoir un million de livres (environ 1,16 million de francs).

De nombreuses vedettes vont défiler sur le «tapis vert» avant la cérémonie, comme la popstar brésilienne Anitta et les stars anglo-saxonnes Kylie Minogue et Shawn Mendes.

Le prince William se rendra ensuite dans la ville de Belem, en Amazonie brésilienne, où il prononcera un discours au nom du gouvernement britannique et de son père, le roi Charles, à l'occasion du sommet des dirigeants de la COP30, prévu jeudi et vendredi.

Les plus lus

Un personnage au coeur d'un vaste scandale de dopage est mort
Ce chef brésilien a refusé de préparer un dîner pour le prince William!
Sondage: devenir propriétaire en Suisse, un rêve souvent inaccessible
Face à Trump, le Canada promet un budget de rupture
«On ne sait jamais si on rentrera vivant» - Ces chauffeurs routiers défient la mort !
«Assauts nocturnes» - Dans un livre choc, il évoque l’horreur de Bétharram