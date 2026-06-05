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Royaume-Uni Le principal rival de Keir Starmer se dit prêt à le défier

Angelica Zermatten

5.6.2026

Andy Burnham, un des principaux rivaux de Keir Starmer au Labour, a confirmé jeudi soir qu'il chercherait à défier le Premier ministre britannique s'il réussit à redevenir député et si une course à la direction du Parti travailliste est déclenchée.

Andy Burnham, maire du Grand Manchester, est candidat à une élection législative partielle le 18 juin à Makerfield, circonscription près de cette grande ville du nord de l'Angleterre.
Andy Burnham, maire du Grand Manchester, est candidat à une élection législative partielle le 18 juin à Makerfield, circonscription près de cette grande ville du nord de l'Angleterre.
IMAGO/ZUMA Press

Agence France-Presse

05.06.2026, 09:02

Le maire du Grand Manchester est candidat à une élection législative partielle le 18 juin à Makerfield, circonscription près de cette grande ville du nord de l'Angleterre, et où il fait face à la montée du parti anti-immigration Reform UK.

Le travailliste, personnalité politique la plus populaire du pays, est largement présenté comme un possible successeur de Keir Starmer, qui a porté le Labour au pouvoir après une victoire écrasante aux élections générales de 2024 mais dont la popularité a chuté en raison de faux pas politiques et de polémiques.

Appels à la démission. Starmer face à ses détracteurs: «Je dois leur prouver qu'ils ont tort»

Appels à la démissionStarmer face à ses détracteurs: «Je dois leur prouver qu'ils ont tort»

Jusqu'ici il n'avait pourtant jamais explicitement déclaré qu'il tenterait de défier le chef du gouvernement. Jeudi soir, lors d'un débat électoral télévisé diffusé par la BBC et tourné en public à Makerfield, il a déclaré aux habitants que s'il était élu député qu'il «chercherai(t) à (les) représenter au plus haut niveau possible».

Il a ajouté que si Wes Streeting, l'ancien ministre de la Santé qui a démissionné le mois dernier et autre prétendant à Downing Street, déclenchait une course à la direction du Labour, il se porterait également candidat. «Wes Streeting semble avoir lancé une course à la direction. Donc si elle a lieu, je chercherai à y participer», a déclaré Andy Burnham.

Il a toutefois reconnu que l'élection partielle de Makerfield sera «serrée», affirmant qu'il «ne tient rien pour acquis» quant à une victoire. La bataille s'annonce difficile avec le candidat du parti d’extrême droite Reform UK, le plombier Rob Kenyon. Les électeurs de ce qui fut autrefois un fief sûr du Labour ont massivement soutenu Reform lors d'un scrutin local le mois dernier.

Selon un sondage de l'institut Survation publié jeudi, Andy Burnham est en tête avec 49% des intentions de vote, contre 39% pour M. Kenyon. Jeudi soir, un porte-parole du Premier ministre a déclaré que ce dernier «ne se dérobera pas au mandat qui lui a été confié il y a seulement deux ans pour construire un Royaume-Uni plus forte et plus juste».

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