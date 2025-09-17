Le prix Rafto des droits humains a été attribué mercredi à l'initiative soudanaise Cellules d'intervention d'urgence (ERR). Ces réseaux de bénévoles risquent leur vie pour nourrir et aider une population en proie à la guerre et la famine.

La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement ou la fuite à l'étranger de millions d'habitants et entraîné ce que l'ONU décrit comme la "pire crise humanitaire au monde" (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Déjà l'un des pays les plus pauvres de la planète, le Soudan est ravagé depuis 2023 par une guerre meurtrière entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), les deux camps étant dirigés par des généraux qui se disputent le pouvoir.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement ou la fuite à l'étranger de millions d'habitants et entraîné ce que l'ONU décrit comme la «pire crise humanitaire au monde» avec l'état de famine déclaré dans plusieurs zones et une épidémie de choléra qui touche particulièrement le Darfour.

«Droit à la vie»

Basée à Bergen (Norvège), la Fondation Rafto a choisi de récompenser les ERR «pour les actions courageuses qui y sont menées, afin de préserver le plus fondamental des droits humains: le droit à la vie».

Dès les premiers jours des combats, un élan de solidarité s'est mis en place au sein d'une population privée d'Etat, d'infrastructures et de services de base pour gérer des cuisines communautaires, distribuer des colis alimentaires, organiser des évacuations et fournir une assistance médicale.

Héritier des comités de résistance qui ont participé à la révolution qui a mis fin au règne du dictateur Omar el-Béchir en 2019, le mouvement regroupe des milliers de bénévoles. Les ERR «sauvent des vies et maintiennent la dignité humaine, là où règnent misère et désespoir», a souligné Ingrid Hoem Sjursen, la présidente du comité du prix Rafto.

Situation «précaire»

«Leurs initiatives innovantes d'entraide à travers la participation citoyenne contribuent au développement de la société civile et sont essentielles à la construction d'un avenir meilleur pour le Soudan», a-t-elle ajouté.

«La suspension du financement du Soudan par la nouvelle administration américaine a aggravé la situation humanitaire déjà précaire», a-t-elle aussi noté. Dans un contexte de coupures de communication fréquentes et d'absence de journalistes sur le terrain, les ERR jouent également un rôle crucial dans la documentation des exactions contre les civils.

Traités avec suspicion par les deux camps rivaux, certains volontaires ont été tués, violés, battus ou encore pillés, selon des témoignages recueillis par l'AFP. Selon la Fondation Rafto, plus de 100 volontaires ont été tués depuis le début du conflit.

Appel au cessez-le-feu

Mme Hoem Sjursen a appelé les belligérants «à un cessez-le-feu et à la fin des combats au Soudan, ainsi qu'à la protection des vies civiles», et «à respecter le droit international humanitaire et à protéger les travailleurs humanitaires».

Créée en 1986, la Fondation Rafto et son prix doté de 20'000 dollars portent le nom de l'historien et militant des droits humains norvégien Thorolf Rafto, mort cette année-là. Quatre de ses anciens lauréats (Aung San Suu Kyi, José Ramos-Horta, Kim Dae-Jung et Shirin Ebadi) ont ensuite remporté le prix Nobel de la paix.