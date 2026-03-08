Donald Trump a déclaré que le prochain dirigeant iranien «ne tiendra pas longtemps s'il n'obtient pas (son) aval», dans un entretien accordé à la chaîne américaine ABC dimanche.

Keystone-SDA ATS

«Il va devoir obtenir notre aval. S'il n'obtient pas notre aval, il ne tiendra pas longtemps», a menacé le président américain, alors que le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a réaffirmé que le choix du successeur de l'ayatollah Ali Khomenei incombe au «peuple iranien» et à «personne d'autre».

Le nouveau guide suprême iranien a été choisi dimanche par l'instance cléricale iranienne compétente, l'Assemblée des experts, selon plusieurs de ses membres. Le nom de l'élu n'a pas été annoncé.