Les funérailles du pape François, décédé lundi à 88 ans, se déroulent samedi: après la messe en plusieurs langues qui se tiendra place Saint-Pierre, son cercueil sera transporté à la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans le centre de Rome, pour y être inhumé.

Un garde suisse pontifical se tient devant la basilique Saint-Pierre au lever du soleil, avant les funérailles du pape François sur la place Saint-Pierre au Vatican, le samedi 26 avril 2025. (AP Photo/Andrew Medichini) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Voici le programme officiel des cérémonies:

05H30 (03H30 GMT)

Ouverture de la place Saint-Pierre.

09H30 (07H30 GMT)

Le président américain Donald Trump et son épouse Melania arrivent place Saint-Pierre. Parmi les autres chefs d'Etat attendus figurent le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, mais aussi peut-être le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président Donald Trump et sa femme Melania arrivent à bord d'Air Force One à l'aéroport international Leonardo da Vinci de Rome, à Fiumicino, le vendredi 25 avril 2025, pour assister aux funérailles du pape François au Vatican. KEYSTONE

10H00 (08H00 GMT)

Début de la messe d'enterrement présidée par l'Italien Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux. Elle durera environ une heure et demie, avec la participation de 224 cardinaux et 750 évêques et prêtres.

Le cercueil de bois et de zinc, scellé vendredi soir, sera déposé sur le parvis de la basilique, devant l'autel.

Le corps du pape François repose dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, vendredi 25 avril 2025, où il a été exposé pendant trois jours. (AP Photo/Domenico Stinellis) KEYSTONE

Les délégations officielles sont placées sur le parvis par ordre alphabétique. Elles seront disposées sur le côté droit, en regardant vers la basilique. Au premier rang, les présidents de l'Argentine (pays d'origine du pape) et de l'Italie. Viendront ensuite les monarques, puis les chefs d'Etat selon l'ordre alphabétique en français.

Les cardinaux seront disposés sur le côté gauche.

Temps forts dans l'ordre chronologique:

Temps forts dans l'ordre chronologique Lecture des textes liturgiques

Homélie du cardinal Re

Prière universelle avec intentions lues en plusieurs langues

Consécration du pain et du vin

Les participants s'échangent un geste de paix (poignée de mains)

Communion

Silence pour la prière personnelle

Les patriarches, archevêques et métropolites des églises orientales catholiques se rendent près du cercueil, tournés vers l'autel

Le célébrant asperge d'eau bénite le pape et l'encense

Le cercueil entre dans la basilique Saint-Pierre Montre plus

VERS 11H30 (09H30 GMT)

Départ du cercueil pour la basilique Sainte-Marie-Majeure. Ce dernier sera visible au public massé le long du trajet derrière des barrières métalliques. Il ne sera pas possible de suivre le cortège funèbre, qui traversera le centre de Rome à faible allure, mais des écrans géants en retransmettront la progression.

Trajet emprunté Porte du Pérugin

Traversée du Tibre

Corso Vittorio Emanuele

Piazza Venezia (Place de Venise)

Via dei Fori imperiali (Avenue des Forums impériaux)

Colisée (où se déroule chaque année le Chemin de croix avant Pâques)

Via Labicana

Via Merulana Montre plus

VERS 13H00 (11H00 GMT)

Arrivée du cercueil à la basilique Sainte-Marie Majeure, l'une des quatre basiliques pontificales de Rome. Il sera accueilli par un groupe de personnes démunies.

La cérémonie d'inhumation, présidée par le cardinal camerlingue Kevin Farrell, qui gère les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau pape, se déroulera en privé.

12H50 (10H50 GMT)

Donald Trump quitte la place Saint-Pierre et rejoint l'aéroport romain de Fiumicino pour prendre son vol de retour pour les Etats-Unis.