  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Le Puy du Fou bat son record de fréquentation en 2025

ATS

31.10.2025 - 18:50

Le Puy du Fou, parc d'attractions vendéen réputé pour ses spectacles vivants, a accueilli 3 millions de visiteurs depuis le début de sa saison 2025, un record depuis la création du site par Philippe de Villiers, a annoncé le parc vendredi.

Fort de son succès hexagonal, le parc affiche depuis plusieurs années son ambition internationale (archives).
Fort de son succès hexagonal, le parc affiche depuis plusieurs années son ambition internationale (archives).
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

31.10.2025, 18:50

«C'est un grand jalon que nous sommes heureux de dépasser. Ce record couronne une trajectoire de croissance très forte ces dernières années», a déclaré à l'AFP Olivier Strebelle, directeur général du Puy du Fou.

Ouvert du printemps à la fin des vacances de la Toussaint, le parc avait accueilli 2,8 millions de visiteurs en 2024, et 2,3 millions en 2019. En 2026, il ouvrira ses portes à la période de Noël.

À la quête de l'épée du roi Arthur. Le Puy du Fou lance sa chasse au trésor, avec 250'000 euros à la clé!

À la quête de l'épée du roi ArthurLe Puy du Fou lance sa chasse au trésor, avec 250'000 euros à la clé!

Le Puy du Fou a par ailleurs annoncé vendredi le lancement d'une tournée nationale à partir de novembre 2027. Ce spectacle encore inédit sera présenté lors d'une cinquantaine de représentations à Paris puis dans plusieurs Zénith de France.

En Espagne et en Grande-Bretagne

Fort de son succès hexagonal, le parc affiche depuis plusieurs années son ambition internationale, avec notamment l'ouverture en 2021 d'un Puy du Fou en Espagne, près de Tolède. Il a accueilli 1,7 million de visiteurs en 2025.

Voyage. France : le parc d'attractions du Puy du Fou limite à 5.000 le nombre des spectateurs

VoyageFrance : le parc d'attractions du Puy du Fou limite à 5.000 le nombre des spectateurs

Le Puy du Fou a pour projet d'ouvrir un nouveau site au Royaume-Uni dans les prochaines années. Le parc vendéen a été créé en 1989 par le souverainiste Philippe de Villiers, qui avait apporté son soutien au candidat Eric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022. La première représentation de la Cinéscénie, son spectacle phare, remonte à 1978.

Les plus lus

«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Fin de la vie dorée: Andrew privé de ses 265'000 francs par an
Shutdown: «ça commence à devenir vraiment concret»
Genève pourrait interdire la cigarette sur les terrasses des restaurants
Renforts humanitaires : avions et hélicoptères arrivent en Jamaïque
L’acteur français Tchéky Karyo, célèbre pour L’Ours et Nikita, est mort