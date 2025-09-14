Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a exhorté dimanche la communauté internationale à «arrêter le deux poids deux mesures» et à sanctionner Israël pour ce qu'il a décrit comme ses «crimes».

Une photo fournie par le service de presse du ministre turc des Affaires étrangères montre les délégations présentes à la réunion des ministres des Affaires étrangères du sommet extraordinaire conjoint de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe à Doha, au Qatar, le 14 septembre 2025. EPA

Keystone-SDA ATS

Il s'exprimait à la veille d'une réunion dans la capitale qatarie de dirigeants arabes et musulmans visant à condamner les frappes israéliennes ayant visé la semaine dernière à Doha des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis», a déclaré le Premier ministre qatari.

«Israël doit savoir que la guerre d'extermination en cours à laquelle notre peuple palestinien frère est soumis, et dont l'objectif est de les expulser de leur territoire, ne fonctionnera pas», a-t-il ajouté en référence à la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

La réunion de lundi à Doha reflète «la large solidarité arabe et islamique avec l'Etat du Qatar face à l'agression lâche d'Israël (...), ainsi que le rejet catégorique par ces pays du terrorisme d'Etat pratiqué par Israël», selon les autorités qataries.

Israël a mené le 9 septembre des frappes ciblant à Doha des responsables du Hamas, tuant cinq membres du mouvement palestinien et un membre des forces de sécurité qataries.

Cette attaque a suscité de nombreuses condamnations, notamment des riches monarchies du Golfe, alliées des Etats-Unis.