  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sanctionner Israël? «Le temps est venu de cesser le deux poids deux mesures», dit le Qatar

ATS

14.9.2025 - 18:07

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a exhorté dimanche la communauté internationale à «arrêter le deux poids deux mesures» et à sanctionner Israël pour ce qu'il a décrit comme ses «crimes».

Une photo fournie par le service de presse du ministre turc des Affaires étrangères montre les délégations présentes à la réunion des ministres des Affaires étrangères du sommet extraordinaire conjoint de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe à Doha, au Qatar, le 14 septembre 2025.
Une photo fournie par le service de presse du ministre turc des Affaires étrangères montre les délégations présentes à la réunion des ministres des Affaires étrangères du sommet extraordinaire conjoint de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe à Doha, au Qatar, le 14 septembre 2025.
EPA

Keystone-SDA

14.09.2025, 18:07

Il s'exprimait à la veille d'une réunion dans la capitale qatarie de dirigeants arabes et musulmans visant à condamner les frappes israéliennes ayant visé la semaine dernière à Doha des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Le temps est venu pour la communauté internationale de cesser le deux poids deux mesures et de punir Israël pour tous les crimes qu'il a commis», a déclaré le Premier ministre qatari.

«Israël doit savoir que la guerre d'extermination en cours à laquelle notre peuple palestinien frère est soumis, et dont l'objectif est de les expulser de leur territoire, ne fonctionnera pas», a-t-il ajouté en référence à la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

La réunion de lundi à Doha reflète «la large solidarité arabe et islamique avec l'Etat du Qatar face à l'agression lâche d'Israël (...), ainsi que le rejet catégorique par ces pays du terrorisme d'Etat pratiqué par Israël», selon les autorités qataries.

Israël a mené le 9 septembre des frappes ciblant à Doha des responsables du Hamas, tuant cinq membres du mouvement palestinien et un membre des forces de sécurité qataries.

Cette attaque a suscité de nombreuses condamnations, notamment des riches monarchies du Golfe, alliées des Etats-Unis.

Les plus lus

Personne ne l'avait remarquée: le Palais fédéral corrige une faute de frappe
Voilà comment Migros contourne l'interdiction d'ouvrir le dimanche
Poulets au chlore, l'ex-cheffe de Fedpol fait polémique et un «voyage d'études» qui passe mal
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Harry et William, frères ennemis jusqu'à quand?
Les Sédunois se relancent à Winterthour, non sans frissons