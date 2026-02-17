Le mois du jeûne musulman du ramadan débutera mercredi en Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus saints de l'islam, et devrait commencer un jour plus tard en Iran.

Des pèlerins prient près de la montagne Al-Safa, à la Grande Mosquée, pendant le petit pèlerinage connu sous le nom d'Omra, lors de la Laylat al-Qadr, la Nuit du Destin, le 27e jour du mois sacré du ramadan, dans la ville sainte musulmane de La Mecque, en Arabie saoudite. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le mois sacré commence traditionnellement avec l'apparition du premier croissant de lune, le calendrier musulman étant lunaire. «Mercredi est le premier jour du mois béni du #Ramadan», a écrit sur X l'agence de presse officielle saoudienne.

Durant le ramadan, l'un des cinq piliers de l'islam, les musulmans sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ils sont également invités à s'acquitter d'une aumône pour les pauvres.

Traditionnellement, la communauté sunnite dans le monde suit la date indiquée par les autorités religieuses dans le royaume saoudien sunnite.

En Iran, le bureau du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mardi «qu'il était attendu – comme l'indique le calendrier – que jeudi soit le premier jour du mois sacré de Ramadan».

Observation visuelle directe

Malgré les progrès des calculs astronomiques, les autorités religieuses saoudiennes continuent de s'appuyer sur l'observation visuelle directe comme méthode officielle pour confirmer l'apparition du croissant de lune.

Cette pratique est suivie depuis l'époque du prophète Mahomet, qui liait le début du jeûne à cette observation. A plus d'une centaine de kilomètres au nord-ouest de Ryad, au coeur du désert et loin de toute pollution lumineuse, un observatoire astronomique a ainsi accueilli mardi une dizaine d'observateurs venus scruter le ciel au coucher du soleil.

À l'oeil nu, mais appuyés de puissants télescopes braqués vers l'horizon, ils ont guetté l'apparition du nouveau croissant de lune profitant d'un ciel limpide. Lorsque l'appel à la prière du coucher de soleil a retenti, un silence tendu s'est installé et chacun a retenu son souffle.

Quelques minutes après le crépuscule, les participants se sont retirés pour rédiger leur rapport, transmis à la Cour suprême d'Arabie saoudite, seule autorité habilitée à annoncer officiellement le début du mois sacré du ramadan.

En Iran, pays à majorité chiite, le bureau du Guide suprême a annoncé que des groupes d'observation se déploieraient dans tout le pays mercredi soir pour «tenter d'observer le croissant marquant le début du mois sacré de Ramadan». «Les experts prévoient que le croissant devrait être facilement visible», a-t-il ajouté.