Le renoncement d'Andrew «donne raison» à son accusatrice

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pour la famille royale Le renoncement d'Andrew «donne raison» à son accusatrice

ATS

18.10.2025 - 17:05

Le renoncement du prince Andrew à son titre royal «donne raison» à Virginia Giuffre, qui l'a accusé d'agressions sexuelles, a déclaré sa famille, au moment où le roi Charles III tente de tourner la page d'un scandale qui entache la réputation de la monarchie.

Le prince Andrew, qui renonce aux derniers honneurs de sa vie royale, a une nouvelle fois nié «catégoriquement les accusations portées contre» lui (archives).
Le prince Andrew, qui renonce aux derniers honneurs de sa vie royale, a une nouvelle fois nié «catégoriquement les accusations portées contre» lui (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 17:05

Sous la pression de son frère le roi Charles III, le prince Andrew, âgé de 65 ans, a annoncé vendredi renoncer à utiliser son titre de duc d'York, après de nouvelles révélations sur ses liens avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre, qui a accusé le prince d'agressions sexuelles lorsqu'elle avait 17 ans et a mis fin à ses jours en avril dernier, serait «très fière» de ce renoncement, a déclaré son frère Sky Roberts à la BBC. «Nous avons versé beaucoup de larmes de joie et de tristesse», a-t-il déclaré vendredi, «car à bien des égards, cela donne raison à Virginia».

Royaume-Uni. Le prince Andrew renonce à son titre royal

Royaume-UniLe prince Andrew renonce à son titre royal

Le prince Andrew, qui renonce ainsi aux derniers honneurs de sa vie royale, a une nouvelle fois nié «catégoriquement les accusations portées contre» lui.

Mémoires posthumes

Cette décision intervient peu avant la visite d'Etat du roi Charles et de la reine Camilla mercredi et jeudi au Vatican, où ils rencontreront le pape Léon XIV, un moment solennel menacé d'être terni par de nouvelles révélations.

La sortie mardi de «Nobody's girl», mémoires posthumes de Virginia Giuffre, promet selon des extraits déjà dévoilés d'être accablantes pour le prince. «La famille royale jouit d'un statut très important, surtout au Royaume-Uni. Avec tout ce qu'il s'est passé, je pense que c'est la bonne chose à faire», a commenté Kat Sunnucks, décoratrice d'intérieur rencontrée samedi par l'AFP à Londres.

«Nous sommes dans le même bateau». Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression

«Nous sommes dans le même bateau»Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression

Peu après l'annonce de son renoncement vendredi, des membres démocrates d'une commission de la Chambre des représentants aux Etats-Unis ont publié des documents de la succession d'Epstein, qui montrent qu'Andrew a voyagé au moins quatre fois dans le jet privé du financier.

Selon ces registres de vol, le «Prince Andrew» est inscrit comme passager deux fois en 1999, une fois en 2000 aux côtés d'Epstein et de sa compagne et complice Ghislaine Maxwell, puis à nouveau avec elle en 2006.

«Une héroïne»

Vendredi, le frère de Virginia Giuffre a proposé d'échanger avec les membres du Parlement britannique et même avec le roi Charles III pour leur «présenter les preuves (...) disponibles pour continuer à faire entendre sa voix».

Trump accueilli comme un pape. Oeufs de caille et compliments – «L'un des plus grands honneurs de ma vie»

Trump accueilli comme un papeOeufs de caille et compliments – «L'un des plus grands honneurs de ma vie»

«Il est très important que le monde sache à quel point c'était une héroïne, mais aussi combien il reste encore à découvrir» sur l'affaire Epstein, retrouvé mort en prison en 2019, a ajouté M. Roberts. Andrew s'était retiré de la vie publique il y a cinq ans, après une interview télévisée désastreuse au cours de laquelle il a défendu son amitié avec Epstein.

Pression accrue

Cette semaine, d'autres révélations sont sorties dans la presse britannique, affirmant notamment que le prince, qui avait assuré en 2019 avoir coupé tout lien avec Jeffrey Epstein en décembre 2010, avait menti, et était resté en contact avec le financier américain.

Outre ses relations avec Epstein, le prince est au centre d'autres affaires, dont ses liens avec un Chinois soupçonné d'espionnage. De quoi exaspérer le palais de Buckingham, qui a récemment accentué la pression sur lui, poussant Andrew à reconnaître que ces accusations «nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale».

Il renvoie la balle au gouvernement. Un juge s'oppose à la publication de documents de l'affaire Epstein

Il renvoie la balle au gouvernementUn juge s'oppose à la publication de documents de l'affaire Epstein

Son renoncement au titre de «duc d'York» permet d'éviter que le Parlement débatte et légifère éventuellement pour lui retirer, un nouvel épisode pénible qui aurait fait les titres des journaux. Il conserve donc seulement son titre de prince.

Virginia Giuffre, elle, s'est donné la mort le 25 avril à l'âge de 41 ans dans sa ferme en Australie-Occidentale. Elle avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince, qui a évité un procès à New York en lui versant des millions de dollars.

Les plus lus

Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump
But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Sprint fou ! Les deux McLaren se percutent, Verstappen en profite
Un méthanier explose au large du Yémen
Le renoncement d'Andrew «donne raison» à son accusatrice