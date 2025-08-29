  1. Clients Privés
François Bayrou s’agace «Le risque maximal, c'est de ne rien faire»

Gregoire Galley

29.8.2025

«La dette c'est l'esclavage des plus jeunes»: François Bayrou a de nouveau appelé vendredi les «boomers» - les retraités - à ne «pas se désintéresser de la situation faite aux jeunes» dans un plaidoyer en faveur de sa décision de demander la confiance de l'Assemblée nationale sur le désendettement du pays.

François Bayrou :

François Bayrou : "Le risque maximal, c'est de ne rien faire"

Le Premier ministre français revient sur sa conviction qu'il faut "enfin" tenir compte "des plus jeunes" et que les "boomers" ne peuvent pas "se désintéresser de la situation qui est faite aux jeunes Français."

29.08.2025

Agence France-Presse

29.08.2025, 13:43

29.08.2025, 14:10

La dette, «c'est une question pour les jeunes qui sont bloqués dans leur développement, dans leur projet de vie, dans leur carrière», a-t-il déclaré. «Et la démoralisation des plus jeunes, elle, est plus grave que toute autre démoralisation du pays», a plaidé le Premier ministre en marge de l'inauguration de la foire agricole de Châlons-en-Champagne.

«Les jeunes ont bien le droit d'être respectés et soutenus au lieu d'être constamment ignorés et alourdis par des engagements qu'on a pris en leur nom sans leur demander leur avis», a-t-il insisté.

Il est revenu sur les critiques exprimées sur TF1 contre «les boomers», responsables d'avoir endetté le pays «pour leur confort». «J'ai reçu énormément de messages de jeunes qui disaient pour la première fois: +on a parlé de nous+. Les générations du baby-boom, qui ont beaucoup fait marcher le pays, ne peuvent pas se désintéresser de la situation qui est faite aux jeunes Français», a-t-il jugé.

Vote de confiance. Soutenu par Macron, Bayrou promet de se battre «comme un chien»

Vote de confianceSoutenu par Macron, Bayrou promet de se battre «comme un chien»

Responsabilité

Le plan de François Bayrou ciblait notamment les retraités par une année blanche sur la revalorisation des pensions et le remplacement par un forfait de l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient.

Le Premier ministre, qui engagera la responsabilité de son  gouvernement le 8 septembre avec la très forte probabilité d'être renversé, est revenu sur la critique selon laquelle il dramatise la situation financière de la France.

«Ni je ne déforme, ni je n'exagère, ni je ne dramatise (...) Le risque maximal, c'est de ne rien faire», a-t-il martelé alors que «la charge de la dette sera cette année à 67 milliards» d'euros et «à plus de 100 milliards en 2029 selon la Cour des comptes». Il a critiqué ceux qui, comme les socialistes, veulent réduire son objectif de 44 milliards d'économies l'année prochaine.

«C'est la première marche qui nous permettra en quatre ans de revenir à ce seuil où la dette ne grandit plus», a-t-il justifié, estimant ce seuil à un peu moins de 3% de déficit public rapporté au Produit intérieur brut (PIB).

