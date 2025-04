Le RN refuse le plan B et lance sa contre-offensive

Monniedeu85

On prétend que la justice et la politique sont séparées. La loi française est donc fausse. Le tribunal peut sanctionner (amendes, prisons, etc) mais il ne devrait pas pouvoir prononcer une"inéligibilité". Si les Français veulent élire Marine LE PEN avec ses casseroles, libres à eux le faire. La base de la démocratie est que l'élection d'une personne appartient au peuple et elle ne doit pas être entravée par une condamnation, si lourde soit-elle.



IL FAUT CHANGER RAPIDEMENT CETTE LOI QUI NE RESPECTE PAS LE PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS