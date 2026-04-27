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Une première Le roi Charles aux Etats-Unis pour une visite d'Etat

ATS

27.4.2026 - 21:25

Le roi Charles III et la reine Camilla ont atterri lundi sur la base militaire d'Andrews proche de Washington. Ils effectueront aux Etats-Unis une visite d'Etat de quatre jours, la première du couple royal dans le pays.

Le roi Charles (à gauche) était attendu par Donald Trump à Washington.
Le roi Charles (à gauche) était attendu par Donald Trump à Washington.
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 21:25

27.04.2026, 21:52

Ils sont attendus à la Maison Blanche pour prendre le thé avec Donald Trump et son épouse Melania Trump, avec un dispositif de sécurité ultra serré, deux jours après une attaque lors d'un gala auquel assistait le président américain.

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