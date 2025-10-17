Le roi Charles III et la reine Camilla effectueront une visite d'État au Vatican les 22 et 23 octobre pour rencontrer le pape Léon XIV, a annoncé vendredi le palais de Buckingham. Ce sera leur première entrevue avec le successeur du pape François.

La reine Camilla du Royaume-Uni et le roi Charles III vont bientôt rencontrer le pape Léon XIV au Vatican. ATS

Keystone-SDA ATS

Léon XIV et le monarque britannique célèbreront ensemble l'année jubilaire ou Année Sainte de l'Eglise catholique, qui a lieu tous les 25 ans et attire des millions de pèlerins au Vatican.

Cette visite «marquera un moment important dans les relations entre l'Eglise catholique et l'Eglise (anglicane) d'Angleterre (...), illustrant le travail oecuménique qu'elles ont entrepris», indique le palais dans un communiqué.

Charles III, 76 ans et toujours soigné pour un cancer, et Léon XIV prieront notamment ensemble lors d'un service religieux oecuménique dans la chapelle Sixtine.

Axé sur «la sauvegarde de la Création», ce service illustrera notamment l'engagement des deux dirigeants «pour la protection de la nature et leur souci de l'environnement», précise le communiqué.

Le couple royal assistera également à un autre service religieux oecuménique à la basilique Saint-Paul-hors-les-murs à Rome.

Durant cette visite, le roi sera fait «Confrère royal» de l'abbaye attenante à la basilique, en reconnaissance d'une «communion spirituelle» entre les deux Eglises, a encore indiqué le palais.

Un siège spécial créé pour l'occasion

Un siège spécial a été créé pour l'occasion pour Charles III. Il restera dans la basilique et pourra être utilisé à l'avenir par ses successeurs sur le trône britannique.

Ensuite, le roi assistera à une réception au Pontifical Beda College, séminaire qui forme les membres du clergé catholique venant de tout le Commonwealth.

Le couple royal avait rencontré en privé le prédécesseur de Léon XIV, le pape François, le 9 avril dernier au Vatican, 12 jours avant sa mort, en marge d'une visite d'Etat en Italie.

Avant son couronnement en mai 2023, Charles III s'était déjà rendu cinq fois au Vatican en tant que prince de Galles, et avait rencontré trois papes (François, Benoit XVI et Jean-Paul II).

En 1961, sa mère, la reine Elizabeth II, avait été le premier monarque britannique à se rendre au Vatican, depuis le schisme anglican au XVIe siècle.

L'anglicanisme est né d'une scission avec l'Eglise catholique provoquée par le roi d'Angleterre Henri VIII à la suite du refus du pape d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon.