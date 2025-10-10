  1. Clients Privés
Sous pression de la jeunesse Le roi du Maroc appelle à accélérer les réformes sociales

ATS

10.10.2025 - 20:37

Le roi du Maroc a exhorté vendredi le gouvernement à accélérer les programmes de développement, notamment dans l'éducation et la santé, sans mentionner directement les manifestations de jeunes réclamant des réformes dans ces deux secteurs depuis près de quinze jours.

Au Maroc, les inégalités sociales demeurent un défi majeur. Le pays est marqué par de fortes disparités régionales et un écart persistant entre les secteurs public et privé.
AFP

Keystone-SDA

10.10.2025, 20:37

Dans un discours très attendu devant le Parlement, Mohammed VI a dit attendre «une plus grande célérité» dans la mise en oeuvre de ces projets. Parmi les priorités doivent figurer «la création d'emplois pour les jeunes» et «la promotion concrète des secteurs de l'éducation et de la santé», a-t-il ajouté.

Ignorant les partis politiques et les organisations syndicales, le collectif GenZ 212, qui organise presque chaque soir depuis le 27 septembre des rassemblements à travers le pays, s'était adressé directement au roi pour lui faire part de ses revendications.

France. Un couple soupçonné d'avoir voulu «sacrifier» son fils dans le Sahara !

Le mouvement, qui compte plus de 200'000 adhérents sur Discord, rassemble à chaque manifestation entre plusieurs dizaines et des centaines de personnes. Il réclame des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation, le limogeage du gouvernement ainsi que la lutte contre la corruption.

Des jeunes ont aussi dit à l'AFP ou scandé lors de rassemblements qu'ils voulaient voir moins de stades et plus d'hôpitaux, au moment où le Maroc construit à tour de bras en prévision de la Coupe d'Afrique des nations fin 2025 et du Mondial 2030.

«Il ne devrait y avoir ni antinomie ni rivalité entre les grands projets nationaux et les programmes sociaux, tant que le but recherché est de développer le pays et d'améliorer les conditions de vie des citoyens», a déclaré Mohammed VI dans son discours.

Inégalités sociales

La mobilisation du collectif GenZ 212, dont les fondateurs sont anonymes, s'inscrit dans un mouvement de protestation né mi-septembre après le décès à l'hôpital public d'Agadir (sud) de huit femmes enceintes admises pour des césariennes.

Jeudi, le gouvernement a réitéré son appel au dialogue avec GenZ 212, affirmant travailler «pour mobiliser les ressources et identifier les déficits à combler».

6ème soir de manifestations. Maroc: «Nous demandons la dissolution du gouvernement»

Au Maroc, les inégalités sociales demeurent un défi majeur. Le pays est marqué par de fortes disparités régionales et un écart persistant entre les secteurs public et privé.

D'après les chiffres officiels, le déficit éducatif explique 47,5% des cas de pauvreté, malgré le recul du taux national de 11,9% en 2014 à 6,8% en 2024.

