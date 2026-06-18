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Au profit de la Chine Le Royaume-Uni condamne deux hommes à de lourdes peines pour espionnage

Basile Mermoud

18.6.2026

Deux ressortissants britannico-chinois ont été condamnés jeudi à huit et dix ans de prison par la justice britannique pour assistance aux services de renseignement chinois et hongkongais, dans une affaire qui a alimenté les tensions entre Londres et Pékin.

Durant le procès, les deux hommes avaient nié les faits qui leurs étaient reprochés (archives).
Durant le procès, les deux hommes avaient nié les faits qui leurs étaient reprochés (archives).
AFP

Agence France-Presse

18.06.2026, 15:27

Chung Biu (Bill) Yuen, condamné à huit ans de détention, et Chi Leung (Peter) Wai, condamné à dix ans, avaient été reconnus coupables début mai d'avoir mené des opérations secrètes de police visant des opposants à Pékin, pour le compte des autorités de Hong Kong, et donc de la Chine, à l'issue d'un procès de plusieurs mois devant la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres.

Bill Yuen est un ancien haut gradé de la police de Hong Kong à la retraite qui travaillait au bureau officiel de représentation commerciale du gouvernement de Hong Kong à Londres, tandis que Peter Wai était un policier de la City de Londres et travaillait également pour les services de contrôle aux frontières du Royaume-Uni.

Leur procès a montré que sur les ordres de Bill Yuen, qui lui-même recevait des instructions de Hong Kong, Peter Wai compilait des renseignements sur diverses cibles, notamment des opposants aux autorités de Hong Kong vivant au Royaume-Uni, et sur des élus britanniques, notamment le député conservateur Iain Duncan Smith, virulent critique de Pékin.

Trump et Netanyahu, la rupture ?. Espionnage: le Pentagone se méfie ouvertement d'Israël

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Ils avaient été arrêtés en mai 2024 et étaient aussi accusés d'avoir organisé des opérations de surveillance visant des personnes ayant des liens avec Hong Kong.

Après 2020 et l'adoption par le gouvernement hongkongais d'une loi très répressive sur la sécurité nationale, le Royaume-Uni avait accueilli des dizaines de milliers de ressortissants de Hong Kong parmi lesquels des militants prodémocratie recherchés par les autorités chinoises.

Durant le procès, les deux hommes avaient nié les faits qui leurs étaient reprochés. Après leur arrestation en mai, le gouvernement conservateur alors au pouvoir avait convoqué l'ambassadeur chinois à Londres, dénonçant des actions «inacceptables».

Le gouvernement travailliste de Keir Starmer, qui cherche depuis son arrivée au pouvoir à réchauffer les relations bilatérales avec Pékin, a fait de même début mai, après que les deux hommes ont été reconnus coupables, afin de protester contre «une atteinte à la souveraineté» du Royaume-Uni.

De son côté, l'ambassade de Chine au Royaume-Uni avait dénoncé en 2024 des «manœuvres politiques antichinoises».

Archives sur l’espionnage

Risque grandissant d'espionnage en Suisse, avertit le SRC

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La guerre d'agression de la Russie en Ukraine reste en point de mire de la politique sécuritaire de la Suisse. Le risque d'espionnage a grandi, avertit le Service de renseignement de la Confédération (SRC). «La Russie a détruit en Europe l'ordre de paix basé sur des règles», affirme le dernier rapport «La sécurité de la Suisse 2023», présenté lundi à Berne par le patron du SRC, Christian Dussey. La situation actuelle est celle d'une guerre d'usure. Les événements de samedi sont par ailleurs «un grand défi intérieur» pour la Russie, estime Christian Dussey. Il est trop tôt pour porter un jugement, beaucoup d'acteurs attendent de voir comment le vent va tourner. «Nous sommes désormais dans une phase de désescalade», mais la rébellion menée par Evgeni Prigojine et son groupe Wagner représente un choc.

26.06.2023

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