Le Royaume-Uni veut jouer «un rôle de premier plan dans la reconstruction de Gaza» et va débloquer 20 millions de livres (21,34 millions de francs) d'aide humanitaire, a annoncé dimanche le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui doit participer au sommet pour la paix lundi en Egypte.

Keystone-SDA ATS

Cette aide, qui sera annoncée lors du sommet sous l'égide des présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump, a pour but de répondre aux besoins immédiats de la population civile palestinienne, notamment l'accès à l'eau et aux services d'hygiène, précise le communiqué.

Elle fait partie d'un plan plus large de 116 millions de livres pour Gaza déjà annoncé par le gouvernement britannique, dont 74 millions ont déjà été versés pour l'aide d'urgence dans le territoire dévasté, précise le communiqué.

Londres entend «jouer un rôle de premier plan dans la prochaine phase» des discussions de paix, souligne le communiqué, et organisera prochainement un sommet de trois jours pour la reconstruction de Gaza avec notamment les principaux bailleurs de fonds, ajoute le texte.

Le «sommet pour la paix» à Gaza doit réunir lundi à Charm el-Cheikh les dirigeants de plus de 20 pays ainsi que le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres, pour «mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza» et «renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient», selon la présidence égyptienne.

Il intervient trois jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, conclu sous la pression du président américain Donald Trump.

Le cessez-le-feu «est la première et cruciale étape pour arrêter la guerre», a déclaré M. Starmer dans le communiqué. «Le Royaume-uni soutiendra la prochaine étape des négociations pour l'application complète du plan de paix», ajoute-t-il.