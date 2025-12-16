  1. Clients Privés
Brexit Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

ATS

16.12.2025 - 23:21

Le Royaume-Uni s'apprête à réintégrer le programme européen d'échanges universitaires Erasmus, ont rapporté les médias britanniques mardi. Il l'avait quitté il y a près de cinq ans dans la foulée du Brexit.

Image d'illustration de brochures sur le programme Erasmus prises à Zurich en 2014.
Image d'illustration de brochures sur le programme Erasmus prises à Zurich en 2014.
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 23:21

17.12.2025, 07:18

Londres pourrait faire cette annonce d'un retour dans Erasmus dès mercredi – dans le cadre du nouveau départ ("reset") avec l'Union européenne régulièrement évoqué par le Premier ministre travailliste Keir Starmer, afin d'évacuer les rancoeurs du Brexit -, selon The Times, The Guardian et la BBC.

Un accord passé avec Bruxelles ouvrirait la voie à la participation des étudiants britanniques au programme à partir de janvier 2027, selon ces médias.

Le Royaume-Uni a quitté Erasmus, auquel il participait depuis 1987, lorsqu'il est sorti de l'UE début 2021. Cette décision avait suscité la consternation chez les étudiants et les acteurs de l'enseignement supérieur au Royaume-Uni.

Un porte-parole s'est borné à dire que le gouvernement britannique ne voulait «pas commenter des discussions en cours», mais la nouvelle a été rapidement saluée par des universités britanniques et par le troisième parti politique du pays, les Libéraux-démocrates (pro-européens), qui y voient «une première étape cruciale» vers une relation plus étroite avec l'UE.

