Guerre à Gaza Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’État de Palestine

Basile Mermoud

21.9.2025

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche la reconnaissance officielle par le Royaume-Uni de l'Etat de Palestine afin de «raviver l'espoir de paix et une solution à deux Etats» entre Israéliens et Palestiniens.

Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot (à droite), enlace des membres du personnel après avoir regardé la déclaration télévisée du Premier ministre britannique Keir Starmer annonçant officiellement la reconnaissance de l’État palestinien, le 21 septembre 2025, à Londres.
Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot (à droite), enlace des membres du personnel après avoir regardé la déclaration télévisée du Premier ministre britannique Keir Starmer annonçant officiellement la reconnaissance de l’État palestinien, le 21 septembre 2025, à Londres.
AFP

Agence France-Presse

21.09.2025, 15:28

21.09.2025, 15:47

«Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine», a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux. 

De l’autre côté de l’Atlantique, le Premier ministre canadien, Mak Carney, a annoncé dimanche dans un communiqué que le Canada reconnaît officiellement l'Etat de Palestine, disant vouloir ainsi «préserver la possibilité d’une solution à deux Etats».

L'Australie «reconnaît officiellement l'Etat indépendant et souverain de Palestine», a pour sa part annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. «Ce faisant, l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre», a-t-il expliqué dans un communiqué.

