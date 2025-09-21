Guerre à GazaLe Royaume-Uni, le Canada et l’Australie reconnaissent l’État de Palestine
Basile Mermoud
21.9.2025
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche la reconnaissance officielle par le Royaume-Uni de l'Etat de Palestine afin de «raviver l'espoir de paix et une solution à deux Etats» entre Israéliens et Palestiniens.
Agence France-Presse
21.09.2025, 15:28
21.09.2025, 15:47
«Aujourd'hui, pour raviver l'espoir de paix et d'une solution à deux États, je déclare clairement en tant que Premier ministre de ce grand pays, que le Royaume-Uni reconnaît officiellement l'État de Palestine», a annoncé Keir Starmer, dans une déclaration filmée publiée sur les réseaux sociaux.
De l’autre côté de l’Atlantique, le Premier ministre canadien, Mak Carney, a annoncé dimanche dans un communiqué que le Canada reconnaît officiellement l'Etat de Palestine, disant vouloir ainsi «préserver la possibilité d’une solution à deux Etats».
L'Australie «reconnaît officiellement l'Etat indépendant et souverain de Palestine», a pour sa part annoncé le Premier ministre Anthony Albanese. «Ce faisant, l'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple de Palestine à un Etat qui lui soit propre», a-t-il expliqué dans un communiqué.