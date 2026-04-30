Le Royaume-Uni a rehaussé jeudi son niveau de menace terroriste d'un cran, à «sévère», évoquant à la fois l'attaque antisémite survenue la veille dans le nord de Londres et une hausse de la «menace islamiste et d’extrême droite».

Metropolitan Police officers stand on duty as people attend a rally organised by the Campaign Against Antisemitism, opposite Downing Street in central London on April 30, 2026, following the stabbing of two Jewish men the day before in the Golders Green neighbourhood of north London. UK Prime Minister Keir Starmer vowed Thursday to boost security for the Jewish community following the latest attack against it, while urging Britons to unite against antisemitism. Facing accusations from angry British Jews that his government has repeatedly failed to protect them, Starmer pledged immediate increased funding for synagogues and other sites but insisted UK society must "come together" to "fight antisemitism". (Photo by CARLOS JASSO / AFP) AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Aujourd'hui, le niveau national de menace a été relevé à sévère, ce qui signifie qu'une attaque terroriste est considérée comme hautement probable», a déclaré la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood, citée dans un communiqué.

Cette décision intervient après l'agression à l'arme blanche de deux hommes Juifs mercredi dans le nord de Londres, une attaque qualfiée de «terroriste» par la police, mais aussi en raison «d’une hausse plus générale de la menace terroriste islamiste et d’extrême droite, provenant d’individus et de petits groupes basés au Royaume-Uni».

L’attaque de mercredi s’inscrit dans une série d’incendies et de tentatives d’incendie qui, depuis fin mars, visent notamment des synagogues dans plusieurs quartiers du nord-ouest de la capitale, où vit une importante communauté juive.

Ces actions n'avaient pas fait de blessés mais ont accru les craintes de la population juive, déjà vives après une attaque qui avait fait deux morts à la synagogue de Manchester en octobre, dans un contexte de hausse des actes antisémites dans le pays ces dernières années.

Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement travailliste s'est rendu dans les locaux d'un service d'ambulances de la communauté juive à Golders Green, où il a été hué par plusieurs dizaines de personnes rassemblées devant le bâtiment. Dans la foulée, M. Starmer a appelé le pays à «s'unir pour lutter contre l'antisémitisme».

En outre, il a mis en cause des slogans scandés lors de marches pro-palestiniennes, qui se tiennent régulièrement dans les grandes villes du pays depuis la guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas.

«Les mots ne suffisent plus»

«Si vous vous tenez aux côtés de gens qui appellent à mondialiser l'intifada, vous appelez à des actes de terrorisme contre les Juifs», a-t-il déclaré, ajoutant que ces personnes devaient être poursuivies. La police a pour sa part indiqué qu'elle allait «examiner de près» tous les appels à de futures manifestations.

Dans son allocution, Keir Starmer a également promis d'agir «pour faire face à la menace malveillante que représentent des États comme l'Iran». «Nous savons pertinemment qu'ils veulent nuire aux Juifs britanniques», a dit le dirigeant travailliste, qui a récemment promis de présenter un projet de loi destiné à interdire le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), l'armée idéologique de l'Iran.

Parallèlement, le gouvernement a annoncé qu'il allait mobiliser 25 millions de livres (28,8 millions d'euros) supplémentaires pour accroître les patrouilles de police et la sécurité de la communauté juive.

Mais à Golders Green, des habitants ont laissé éclater leur colère auprès de l'AFP. Parmi eux, Max Radford, 53 ans, pour qui «les mots ne suffisent plus».

A une semaine d'élections locales cruciales pour l'impopulaire Keir Starmer, le chef du parti anti-immigration Reform UK Nigel Farage a accusé, depuis Golders Green, les autorités d'être trop «laxistes» face à l'antisémitisme.

La cheffe de l'opposition conservatrice Kemi Badenoch avait fait le déplacement dès mercredi.

Un suspect arrêté

Les deux hommes blessés dans l'attaque, Shloime Rand, et Moshe Shine, sont respectivement âgés de 34 et 76 ans. Ils se trouvaient mercredi soir dans un «état stable», selon la police. Interviewé par la BBC, Shloime Rand a jugé que sa survie était «un grand miracle».

Le suspect, un Britannique de 45 ans né en Somalie, a été arrêté sur place pour tentative de meurtre. Selon les médias britanniques, il se nomme Essa Suleiman. La police n'a pas voulu confirmer son identité.

Elle avait précédemment indiqué qu'il avait des «antécédents de violence grave et des problèmes psychologiques», et qu'il avait été «signalé en 2020» au programme gouvernemental de prévention de l'extrémisme, mais que son dossier avait été classé la même année.

Un groupe méconnu, «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya» (Hayi), et qui serait pro-Iran, a revendiqué les incendies et tentatives d'incendie à Londres ces dernières semaines, ainsi que d'autres ailleurs en Europe.

Mercredi, ce groupe a salué l'attaque au couteau de Golders Green et l'a attribuée à ses «loups solitaires».

Les experts s'interrogent sur l'existence de ce groupe, qui s'apparente à une coquille vide reprenant «des stratégies utilisées par le passé par des milices pro-Iran en Irak», selon un rapport publié jeudi par le groupe de réflexion Institute for Strategic Dialogue.