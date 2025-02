Le Premier ministre britannique Keir Starmer accueillera le 19 mai les dirigeants de l'UE pour un premier sommet entre le Royaume-Uni et l'UE depuis le Brexit (Archives). ATS

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, en quête d'une relance des relations avec l'UE, accueillera le 19 mai les présidents de la Commission et du Conseil pour un premier sommet entre le Royaume-Uni et l'UE depuis le Brexit, a annoncé mardi Downing Street.

Keystone-SDA ATS

«Le premier sommet entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sera l'occasion de progresser dans des domaines qui apporteront des avantages tangibles aux citoyens du Royaume-Uni et de l'Union européenne, et qui renforceront les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne», a indiqué un porte-parole du Premier ministre.