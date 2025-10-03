  1. Clients Privés
Nouveau vote Le Sénat américain échoue à mettre fin au blocage budgétaire

ATS

3.10.2025 - 21:17

Les Etats-Unis resteront en situation de paralysie budgétaire au moins jusqu'à la semaine prochaine, après l'échec vendredi d'un nouveau vote au Sénat, toujours aussi divisé entre républicains et démocrates.

Le Sénat américain échoue une nouvelle fois à mettre fin au blocage budgétaire (archives).
Le Sénat américain échoue une nouvelle fois à mettre fin au blocage budgétaire (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 21:17

03.10.2025, 21:25

Après trois jours de «shutdown» qui ont vu des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux être mis au chômage technique, la proposition de budget républicaine n'a toujours pas réussi à réunir les voix démocrates nécessaires pour mettre fin au blocage.

Situation hautement improbable. Etats-Unis : le «shutdown» empêche la publication d'un rapport clé

Situation hautement improbableEtats-Unis : le «shutdown» empêche la publication d'un rapport clé

«Il est possible que ce shutdown se prolonge pendant des semaines, et pas seulement quelques jours», avait déclaré avant le vote Andrew Koneschusky, ancien porte-parole du sénateur Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat.

