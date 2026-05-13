Pas envie «de se mettre Trump à dos» – Le Sénat refuse d'ordonner la fin de la guerre

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conflit en Iran Pas envie «de se mettre Trump à dos» – Le Sénat refuse d'ordonner la fin de la guerre

ATS

13.5.2026 - 20:50

Le Sénat américain a rejeté mercredi de justesse une résolution qui visait à ordonner le retrait des forces américaines engagées dans le conflit contre l'Iran. La majorité républicaine s'est refusée à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump.

Début mai, Donald Trump est passé outre la date limite de 60 jours en argumentant qu'en raison du cessez-le-feu en cours avec l'Iran, le conflit était terminé.
Début mai, Donald Trump est passé outre la date limite de 60 jours en argumentant qu'en raison du cessez-le-feu en cours avec l'Iran, le conflit était terminé.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.05.2026, 20:50

Le texte, similaire à d'autres résolutions portées par l'opposition démocrate ces dernières semaines, a récolté 49 voix pour (dont trois sénateurs républicains) et 50 contre.

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la sénatrice républicaine Lisa Murkowski a voté pour demander un retrait des troupes américaines face à l'Iran.

«Nous pensions obtenir davantage de clarté de la part du gouvernement pour savoir où nous en sommes (dans le conflit) et je n'en ai pas reçu», a affirmé Lisa Murkowski au média Punchbowl News après le vote.

D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est habilité à déclarer la guerre et les démocrates souhaitent ainsi réaffirmer l'autorité du pouvoir législatif sur cette question face au pouvoir exécutif représenté par Donald Trump.

Républicains «mal à l'aise»

Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige cependant qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.

Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en argumentant qu'en raison du cessez-le-feu en cours avec l'Iran, le conflit était terminé.

Les démocrates contestent cet argument et rétorquent que des forces américaines sont toujours engagées sur place pour faire respecter un blocus des ports iraniens.

Plusieurs élus républicains avaient affirmé que, passé ce délai de 60 jours, ils pourraient commencer à exiger de l'exécutif qu'il obtienne une autorisation du Congrès.

Mais malgré les voix de trois sénateurs républicains, trop peu de membres de la majorité se sont joints aux démocrates mercredi pour que la résolution soit adoptée.

«Nombre de nos collègues sont mal à l'aise avec leur position actuelle, mais ils sont aussi mal à l'aise avec l'idée de se mettre Trump à dos», a affirmé à la presse avant le vote le sénateur démocrate Jeff Merkley, auteur de la résolution.

Promesse d'un vote chaque semaine

Pour le sénateur démocrate Tim Kaine, ces élus républicains «auront une autre chance de voter la semaine prochaine, et la semaine d'après».

«Nous allons forcer un vote sur cette question chaque semaine jusqu'à ce que le Sénat dise que nous ne devrions pas être en guerre. Et je pense que ce jour viendra bientôt», a-t-il ajouté.

Les plus lus

Femmes exploitées à Gstaad: certaines auraient travaillé pour Madonna !
Voilà comment des gérants d'hypermarché se sont rempli les poches
Il circule sur la voie du covoiturage... avec un drôle de passager !
La veuve de James Van Der Beek est rattrapée par «la réalité»
Pas envie «de se mettre Trump à dos» – Le Sénat refuse d'ordonner la fin de la guerre
«Aux arbres, citoyens» – Malgré un premier revers, la lutte continue