Pas envie «de se mettre Trump à dos» – Le Sénat refuse d'ordonner la fin de la guerre

Le Sénat américain a rejeté mercredi de justesse une résolution qui visait à ordonner le retrait des forces américaines engagées dans le conflit contre l'Iran. La majorité républicaine s'est refusée à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump.

Début mai, Donald Trump est passé outre la date limite de 60 jours en argumentant qu'en raison du cessez-le-feu en cours avec l'Iran, le conflit était terminé. KEYSTONE

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Le texte, similaire à d'autres résolutions portées par l'opposition démocrate ces dernières semaines, a récolté 49 voix pour (dont trois sénateurs républicains) et 50 contre.

Pour la première fois depuis le début de la guerre, la sénatrice républicaine Lisa Murkowski a voté pour demander un retrait des troupes américaines face à l'Iran.

«Nous pensions obtenir davantage de clarté de la part du gouvernement pour savoir où nous en sommes (dans le conflit) et je n'en ai pas reçu», a affirmé Lisa Murkowski au média Punchbowl News après le vote.

D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est habilité à déclarer la guerre et les démocrates souhaitent ainsi réaffirmer l'autorité du pouvoir législatif sur cette question face au pouvoir exécutif représenté par Donald Trump.

Républicains «mal à l'aise»

Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige cependant qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.

Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en argumentant qu'en raison du cessez-le-feu en cours avec l'Iran, le conflit était terminé.

Les démocrates contestent cet argument et rétorquent que des forces américaines sont toujours engagées sur place pour faire respecter un blocus des ports iraniens.

Plusieurs élus républicains avaient affirmé que, passé ce délai de 60 jours, ils pourraient commencer à exiger de l'exécutif qu'il obtienne une autorisation du Congrès.

Mais malgré les voix de trois sénateurs républicains, trop peu de membres de la majorité se sont joints aux démocrates mercredi pour que la résolution soit adoptée.

«Nombre de nos collègues sont mal à l'aise avec leur position actuelle, mais ils sont aussi mal à l'aise avec l'idée de se mettre Trump à dos», a affirmé à la presse avant le vote le sénateur démocrate Jeff Merkley, auteur de la résolution.

Promesse d'un vote chaque semaine

Pour le sénateur démocrate Tim Kaine, ces élus républicains «auront une autre chance de voter la semaine prochaine, et la semaine d'après».

«Nous allons forcer un vote sur cette question chaque semaine jusqu'à ce que le Sénat dise que nous ne devrions pas être en guerre. Et je pense que ce jour viendra bientôt», a-t-il ajouté.