Le Sahara de retour en Suisse: pic attendu vendredi

Le phénomène n’a rien d’exceptionnel, mais reste toujours spectaculaire. Des poussières venues du Sahara remontent actuellement vers l’Europe et ont commencé à atteindre la Suisse ce jeudi. Les concentrations devraient augmenter dans les prochaines heures, avec un pic attendu vendredi

Le phénomène devrait s’intensifier rapidement. Les concentrations de poussières sahariennes devraient atteindre leur maximum vendredi, avant de diminuer progressivement durant le week-end. © La Chaine Météo / Météo Consult

Le ciel suisse va progressivement changer d’aspect ces prochaines heures. Des poussières sahariennes sont en train de traverser l’Europe et atteignent déjà la Suisse ce jeudi.

Selon «lachainemeteo.com», ce phénomène s’explique par une configuration météo particulière.

Une dépression positionnée vers l’Afrique du Nord et un anticyclone installé sur l’Europe de l’Est génèrent un courant de sud qui agit comme un véritable tapis roulant atmosphérique. Ce flux transporte les particules désertiques sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu’à l’Europe centrale.

Pic attendu vendredi

Le phénomène devrait s’intensifier rapidement. Les concentrations de poussières sahariennes devraient atteindre leur maximum vendredi, avant de diminuer progressivement durant le week-end.

Dans le ciel, l’effet sera visible: l’atmosphère pourrait devenir plus brumeuse et légèrement voilée.

Un phénomène régulier en Suisse

La présence de sable saharien au-dessus des Alpes n’a rien d’exceptionnel. Ce type d’épisode se produit plusieurs fois par an.

Les mesures réalisées au Jungfraujoch sur les 25 dernières années montrent d’ailleurs que février, mars, octobre et novembre sont les périodes où ces remontées de poussières sont les plus fréquentes.

Lors d’épisodes plus marqués, le ciel peut prendre une teinte jaunâtre et l’air devenir légèrement plus chargé en particules.

Dépôts sur les voitures... en cas de précipitations

Ces poussières peuvent aussi laisser des traces au sol. Lorsqu’elles se déposent sur la neige, elles assombrissent la surface, ce qui réduit son pouvoir réfléchissant – appelé albédo – et peut accélérer la fonte.

En cas de précipitations, elles peuvent également provoquer ce que les météorologues appellent la «pluie de sable», laissant parfois des dépôts ocre sur les voitures, les terrasses ou les vitres.

Un spectacle atmosphérique impressionnant, mais généralement sans danger majeur pour la santé, ces poussières étant souvent moins nocives que certaines particules fines issues du trafic.