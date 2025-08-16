Le parlement du Salvador a prolongé vendredi au moins jusqu'en 2027 la durée de détention préventive de dizaines de milliers de membres présumés de gangs emprisonnés dans l'attente de leur procès.

Détenus dans une cellule du Centre de détention pour terroristes (Cecot) à Tecoluca, au Salvador, le 4 avril 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Assemblée législative, avec 57 députés de la majorité et trois de l'opposition, a approuvé une réforme de la loi sur le crime organisé, 10 jours avant l'expiration du délai maximum de deux ans pour maintenir en détention plus de 88'000 personnes suspectées d'appartenir ou d'être complices des «maras» (gangs).

Elles ont été arrêtées à partir de mars 2022, date de l'entrée en vigueur de l'état d'urgence permettant des arrestations sans mandat judiciaire et le déploiement de l'armée.

Pour mener les procès de ces milliers de personnes en détention préventive, le parquet procédera à «l'agrégation des accusés dans une seule affaire» par cellules de gangs, principalement Barrio 18 et Mara Salvatrucha (MS-13), organisations considérées comme «terroristes» par les États-Unis.

Le procureur général Rodolfo Delgado avait expliqué jeudi que les membres de gangs seraient présentés selon leur organisation, la zone où ils opéraient ou les liens qu'ils ont avec les crimes sous enquête.

Le député du parti au pouvoir Caleb Navarro a affirmé qu'il serait «grave» de les libérer, alors que la violence dans le pays est à des niveaux historiquement bas. Selon lui, 44 juges spécialisés dans le crime organisé seront chargés de mener les procès.

Prenant la parole dans l'hémicycle, le député d'opposition Francisco Lira a averti que dans ce type de procès par groupes de membres de gangs, des «innocents» pourraient être condamnés.

«Ces réformes sont un reflet de l'incapacité qu'ont les institutions chargées de rendre justice dans notre pays, car en plus de deux ans elles n'ont pas fait ce qui leur incombe (...), enquêter correctement sur les faits», a ajouté sa collègue d'opposition, Claudia Ortiz.

Alors que débattaient les députés, environ 200 personnes ont manifesté aux cris de «Vivants ils ont été emmenés, vivants nous les voulons» et «Liberté pour les innocents», pour demander à la Cour suprême de déclarer «inconstitutionnel» l'état d'urgence en vigueur.

Samuel Ramirez, leader du Mouvement des victimes du régime (Movir), a déclaré à l'AFP que «le régime d'exception est devenu un instrument de violation systématique des droits humains» et «a criminalisé toutes les voix, les mouvements syndicaux, les défenseurs de la terre, de l'environnement et (ceux) contre l'exploitation minière».

Le Parlement a adopté début août une réforme constitutionnelle abolissant la limite du nombre de mandats du chef de l'État, permettant au président Nayib Bukele, 44 ans, au pouvoir depuis 2019 et réélu triomphalement en 2024, de se représenter indéfiniment.