Le Secret Service sous pression après la tentative d'assassinat

Le Secret Service, dont les agents d'élite sont chargés entre autres de la protection des présidents et anciens présidents, «travaille avec toutes les agences locales, étatiques et fédérales concernées pour comprendre ce qui s'est passé, la manière dont cela s'est passé et la façon dont nous pouvons empêcher qu'un tel événement se reproduise» (archives).

KEYSTONE